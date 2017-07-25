Cezevinde eşcinsel ilişki iddiası!

HALKIN SESİ Gazetesi, cezaevinde iki erkek mahkumun geçtiğimiz günlerde eşcinsel ilişki esnasında yakalandığını iddia etti.

Gazete olayın meydana gelmesinin hemen ardından Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç’in konuyu ört bas etmeye çalıştığını, cezaevi yöneticilerinin de söz konusu olayı yalanladığını yazdı

Öte yandan Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Merkezi Cezaevi’nin artık hiçbir yönden yaşanılabilecek bir yer olmadığını belirtmişti.

Kayalı, şu anda cezaevinde 400’ün üzerinde mahkûm ve tutuklu olduğunu belirterek, personel azlığının yanı sıra, 48-50 kişiye 3 tuvalet ve 2 duşun düştüğü koğuşlarda nefes almanın dahi zor olduğu bir yer haline geldiğini kaydetmişti.