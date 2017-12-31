Chelsea, Stoke City’yi farklı geçti

İngiltere Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde Chelsea, konuk ettiği Stoke City'yi 5-0 mağlup ederek zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

Stamford Bridge Stadı'ndan oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Chelsea, 3. dakikada Antonio Rüdiger, 9. dakikada Daniel Drinkwater, 23. dakikada ise Pedro'nun ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da ataklarına devam eden Chelsea, 73. dakikada penaltıdan Willian ve 88. dakikada Davide Zappacosta'nın golleriyle farkı açarak mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

Puanını 45 yapan Londra temsilcisi berabere kalan Manchester United’ın bir puan önünde ikinci sıraya yükselirken, Stoke City ise 20 puanla 14. sırada kaldı.