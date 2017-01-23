HABER KIBRIS

Chloe’den siyah beyaz kare

23/01/2017

ads
Chloe’den siyah beyaz kare
ads





Popçu Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından yaptığı siyah beyaz paylaşımla beğeni kazandı.



Serdar Ortaç’ın, karısı Chloe Loughnan’la arasının bozuk olduğu ve çiftin ayrılacağı yönünde haberler yapılsa da ikilinin bu dedikodulara kulak asmaya niyeti yok.

Chloe’den siyah beyaz kare

Her fırsatta magazin muhabirlerinin karşısına geçip aşklarından ve mutluluklarından bahseden çift bir yandan da iş hayatında yeni projelerle takipçilerinin karşısına çıkıyor. Modellik yapan Chloe bir yandan da kendi imzasını taşıyan iç çamaşırlarını piyasaya sürüyor. Durum böyle olunca da genç kadının hesabından zaman zaman şaşırtıcı paylaşımlar görebiliyoruz. Chloe, geride bıraktığımız gün yine bu tarz bir paylaşıma imza attı. Oldukça çekici bir kareyi hesabından paylaşan Chloe bu fotoğrafla çok sayıda beğeni aldı. 



TAGS: Serdar Ortaç, Chloe Loughnan
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems