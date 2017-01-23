Chloe’den siyah beyaz kare





Popçu Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından yaptığı siyah beyaz paylaşımla beğeni kazandı.



Serdar Ortaç’ın, karısı Chloe Loughnan’la arasının bozuk olduğu ve çiftin ayrılacağı yönünde haberler yapılsa da ikilinin bu dedikodulara kulak asmaya niyeti yok.

Her fırsatta magazin muhabirlerinin karşısına geçip aşklarından ve mutluluklarından bahseden çift bir yandan da iş hayatında yeni projelerle takipçilerinin karşısına çıkıyor. Modellik yapan Chloe bir yandan da kendi imzasını taşıyan iç çamaşırlarını piyasaya sürüyor. Durum böyle olunca da genç kadının hesabından zaman zaman şaşırtıcı paylaşımlar görebiliyoruz. Chloe, geride bıraktığımız gün yine bu tarz bir paylaşıma imza attı. Oldukça çekici bir kareyi hesabından paylaşan Chloe bu fotoğrafla çok sayıda beğeni aldı.



