CHP'de güvenlik tedbirleri artırıldı

Güvenlik önlemleri kapsamında, genel merkezde polis ve özel güvenlik sayısı artırıldı, x-ray cihazları yenilenerek tüm konukların geçmesi zorunlu hale getirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, siyasilere yönelik suikast iddialarının ardından Söğütözü'nde semtindeki genel merkez binasının içindeki ve dışındaki güvenlik kameralarının sayısı artırıldı, açıları genişletildi.

ARAÇLARA HAFIZALI KONTROL

Partinin kapalı otoparkına

girecek tüm araçlarda ise arama yapılmaya başlandı. Güvenlik personeli, kapalı otopark girişinde özel dijital hafızalı aletle araçları kontrol ediyor. CHP'de ayrıca polis ve özel güvenlik personelinin sayıları da artırıldı. Söz konusu ihbarlar nedeniyle bir süre önce Başbakanlık tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 4,5 ton ağırlığında zırhlı araç tahsis edilmişti.

KURTULMUŞ DA "CİDDİ İSTİHBARATLAR VAR" DEDİ

Hürriyet Ankara Bürosu'nu ziyaret eden Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş da suikast iddialarıyla ilgili çok önemli açıklamalar yapmıştı. Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’ye suikast girişimi iddiaları için "Siyasette herkesin böyle bir tehdit altında olduğu aşikar. Çok ciddi istihbaratlar var. Özellikle parti başkanları için. Bu tür bireysel şeylerle Bahçeli’ye, Kılıçdaroğlu’na bir suikast yapıldığını düşünün... Allah korusun. Bırakın suikastın başarılı olmasını, Türkiye siyaseti şöyle bir sallanır. Ruslar ile iyileşme sürecine girmiş olmasaydık, Rus Büyükelçi suikastında kıyamet kopartırlardı" diye konuşmuştu.

İddiaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edilmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ise insanların hiçbir endişe duymadan sokaklarında gezdiği Türkiye'den, herkesin son derece kaygılı olduğu bir noktaya gelindiğini söyledi.

Kimin, nerede bir terör eylemi ile karşı karşıya kalacağının bilinmediğini dile getiren Bingöl, "Türkiye bu noktaya nasıl geldi buna bakmak lazım. Mesele siyasilerin can güvenliği tedbirini almanın ötesinde yaşayan 79 milyonun can güvenliğinin sağlanmasıdır. Başbakanlığın ve yetkili kurumların, Genel Başkanımız ve siyasilerle ilgili uyarıları anlayışla karşılanabilir ama önemli olan Türkiye'nin huzurunu sağlamak" ifadesini kullandı.

Başbakanlıktan yapılan bilgilendirmeyi hatırlatan Bingöl, şunları söyledi: "Türkiye'de herhangi bir tehdidin olmadığı dönemden siyasetçilerinin tehdit edildiği bir yere geldik. Buna yönelik istihbarat bilgilerinin değerlendirilmesi lazım. Bırakın siyasileri, vatandaşların can güvenliğinin olmadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Burada alınan önlemler kurumların aldığı önlemler. Emniyet'in yaptıkları öneriler var. Bu öneriler kapsamında özel güvenlik birimlerimizin daha duyarlı olması konusunda uyarılar yapıldı. Araçlarda ve ziyaretçilerde gerekli incelemeler yapılıyor. Biz kendiüzerimize düşen, yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Bundan sonrası devletin güvenlik güçlerine düşüyor."