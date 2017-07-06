''CHP'liler, gerekirse Kıbrıs için de yürür''

Fatih ERBOZ / ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, hiç kimsenin masada Kıbrıs Türkü'nün haklarını yok sayamayacağını belirterek, "Adalet yürüyüşü gerçekleştiriyoruz diye müzakereleri takip etmiyoruz sanmasınlar. Kıbrıs milli bir davadır. Kimse müzakerelerde taviz vererek çözüm aramasın. Kimse Nobel Ödülü peşinde koşmasın. Dik dursunlar Türk milleti onları tarihe yazsın. Milli davamıza her zaman sahip çıkarız. Gerekirse adaya da yürürüz" dedi. Güvenlik ve garantörlük haklarının müzakere edilebilir hale getirilmesinin Rum'a verilmiş önemli tavizlerden biri olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Türkiye'nin adada kırmızı çizgileri var. Bu çizgileri asla müzakere konusu yapmamak gerekiyor. Bunlardan biri de garantörlük ve güvenlik hakları. Bugün gelinen noktada siz bunları müzakere edebilirim dediğiniz andan itibaren zaten tavizi vermiş oluyorsunuz. O zaman karşı taraf tamam bu konuyu da tartışılır buluyoruz deyip istediğini alıyor. Kıbrıs Türklüğü açısından tartışılamaz olan bir konuyu neden tartışmaya, müzakereye açıyorsunuz?

AKP iktidarı başta olmak üzere müzakereleri yürüten akıl bunu niye görmüyor? Bu düşüncelerimizi ifade ettiğimiz zaman bizi müzakereleri bilmemekle suçluyorlar. Ama şart mı Rumların yaptığı tartışmalara bakarak kendinize konum biçmek, böyle bir şey olur mu? Her müzakereye açtığınız başlıkta pozisyonunuz değişiyor, eliniz zayıflıyor.

Haritalarda yüzde 36'dan, yüzde 28'e düşerseniz o zaman sizin kendi topraklarınızın yüzde 24'ü zaten elinizden gidiyor demektir. Ne yapmaya çalışıyorsunuz, böyle bir müzakere olmasın dememin nesi yanlış. Toprak tavizi olmaz. Yönetimde eşitlik diyorlar ama o da yok. Bunu Kıbrıs Türk'üne nasıl anlatacaksınız? Hangi güç ve yönetim eşitliğinden bahsediyorsunuz." AKP'nin Akdeniz jeopolitiğini ve jeostratejisini okuyamadığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: "Bundan sonra dünyada Akdeniz çok önemli bir pozisyon kazanıyor.

Artık Orta Doğu'ya sadece karadan değil, denizden de müdahale edilecek, ulaşılacak. Önümüzdeki dönemlerde Akdeniz'de yapay adalar oluşturularak, üsler meydana getirilecek. AKP iktidarı maalesef bunu okuyamıyor. O nedenle Kıbrıs'tan asker çekemezseniz, bunu müzakere bile edemezsiniz.

Sizin askeriniz Katar'a giderken, ABD, Rusya, İngiltere, dünyanın neredeyse bütün güçleri Akdeniz'e asker yığıyor. Rusya Suriye'deki üsleriyle zaten bunu yaptı. İngiltere'nin üsleri var. Tüm bunlar olurken siz adadan asker çekmeyi tartışmaya, müzakereye açıyorsunuz. Ne yapmak istiyorsunuz, nasıl bir anlaşma yaptınız da bize haber vermiyorsunuz?"

yenicaggazetesi.com.tr