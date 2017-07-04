Christodoulides, Çavuşoğlu'ndan kamu güvenliği önerisi yapmasını istedi

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulides Pazartesi günü Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun yeniden birleşmiş bir federal Kıbrıs'taki güvenlik ve teminatlar konusundaki önerisini kamuoyuna açıklaması için çağrıda bulundu.

Christodoulides, İsviçre'nin Crans-Montana kentindeki gazetecilere verdiği demeçte, Pazartesi günü Türkiye Dışişleri Bakanı tarafından yapılan bazı kamuya açıklamalar konusunda üzüntü dile getirdi.

"Bazıları muhtemelen bu anların ne kadar ciddi ve ne kadar önemli olduğunun farkında değiller," diyor ve ekliyor: "Başka düşüncelere sahip olabilirler veya belki de zor durumda ve fiili durumlarını hiç bir şekilde yansıtmayan açıklamalar yapabilirler. ”

Christodoulides ayrıca Kıbrıs halkının gelişmeleri yakından takip ettiğini ve burada İsviçre'deki görüşmelerde bir sonuca ulaşmak istediklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu'yu güvenlik ve teminat konusu üzerine sunduğu "kamuoyunda Türk önerisi hakkında konuşmaya" çağırdı.