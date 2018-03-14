Çiftlikbank'ın sahibi, karısından 2 ay önce boşanmış: Yurt dışındaki şirketine 40 milyon dolar aktardı

Yüksek kar ortaklığı vaat ederek para toplayan Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırdığı ve kardeşi Fatih Aydın firar eden Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal'dan 2 ay önce boşandığı öğrenildi. Soysal'ın iddiasına göre Çiftlikbank'ın sahibi Aydın Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçtı. "Benim fikrime göre bu planlanmış bir şeydi. Bu kadar para toplantıktan sonra insan bu kadar kolay kaçamaz" diyen Soysal, Aydın'ın yurt dışına 40 milyon dolar aktardığını ileri sürdü.

İnternethaber.com'da yer alan habere göre Aydın'ın eşi Soysal, eski eşi Mehmet Aydın'ın kardeşi Fatih Aydın ile birlikte Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçtığını ileri sürdü. Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçmadan boşadığı karısı Sıla Aydın ortaya çıkarak konuştu. Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın (Soysal) kocasından Ocak 2018'de boşandığını açıkladı. Kendisini de ölümle tehdit ettiklerini söyleyen Sıla Soysal şunları anlattı;

"Mehmet bana hep iyi tarafını gösterdi. Benim fikrime göre bu planlanmış bir şeydi. Bu kadar para toplantıktan sonra insan bu kadar kolay kaçamaz. Ben Mehmet Aydın'ı dolandırmış olsaydım servetime servet katmış olmalıydım. Ben Çiftlik Bank ile aklımdaki soru işaretleri dolayısıyla boşandım. O paralar ona helal olmayacak. İnsanları kandırdı. Çiftlik Bank açılışlarına koşarken bir açıklama yapabilirdi. 3 aydır ortada yok. Herkes beni arıyor. Ben 20 yaşındayım hakaretlere uğruyorum."

Yurt dışındaki şirketine 40 milyon aktardı

Sıla Aydın yurt dışında da Mehmet Aydın'ın şirketleri olduğunu da iddia etti. Dediğine göre o hesaplara 40 milyon dolar da aktarılmış. Mehmet Aydın'ın genel müdürü olan Niyazi Karakoç'un oğlunun da Çiftlikbank'ın sahibi ile firarda olduğu ve söz konusu yurt dışı şirkette hissesinin olduğu öne sürdü.

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın kayınpederinin eşinin hesabına yolladığı paralara el koyduğunu iddia etmişti. Sıla Soysal ise böyle bir şey olmadığını ifade ederek, "Benim babam onu dolandırmış olsa babamın dehşet parası olurdu. Bunu bakanlar ya da devlet tarafındakiler kolaylıkla açıklığa kavuşturabilir. Ben de şikayetçi olacağım. Bu kadar insanın hakkını ödeyemem" dedi.