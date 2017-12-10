Cihangir 7 hafta sonra: 3-1

BİNTALI’YA LİDERLİK ŞANSI VERMEDİ:

Süper Lig’de son galibiyetini 4. hafta alan Cihangir son iki haftayı ise beraberlikle kapatmıştı. Liderlik mücadelesi veren güçlü rakibi Binatlı’yı konuk ettiği maçı 3-1 kazanan Cihangir 7 hafta sonra galip geldi. Binatlı ise liderin mağlup olduğu haftada zirveye çıkma şansını kaçırdı

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener **, Necmi Bulut **, Mehmet Ekşici **

Cihangir: Raif **, Erol **, Çağlar **, Nurettin ***, Salih Say ***, Kalifa ** (Dk.46 Mete Sağır **), Eser **, Mikail **, Doğan ** (Dk.63 Arif Yakupoğulları **), Marius ** (Dk.86 Burak), Offor ***

Binatlı: Yusuf **, Reşit *, Taner **, Eren Can *, Erbay *, Peter *, Mehmet * (Dk.82 Mehmet Ali), Kehinde *, Ever Bello *, Burak **, Murat * (Dk.65 Ayhan Dumancı *)

Goller: Dk.20 Nurettin, Dk.22 Marius, Dk.80 Offor (Cihangir), Dk.47 Burak Sarıkaya ( Binatlı)

K-PET Süper Lig’in 12’inci haftasında güçlü Binatlı’yı konuk eden Cihangir mücadeleyi 3-1 galip tamamladı ve ligde 7 hafta sonra galibiyet elde etmiş oldu. Son galibiyetini 4. hafta Baf’ı 4-1 mağlup ederek alan Cihangir son iki haftadır beraberlikler elde etmişti ve dün yeniden galip gelerek 3 puan almayı başardı.

Zirve takipçisi konumundaki Binatlı ise liderin mağlup olduğu haftada kendiside yenilince liderlik koltuğu ele geçirme fırsatını kaçırdı.

Maçın önemli anları

dakikada Cihangir kazandığı serbest vuruşta Nurettin ile golü buldu ve Binatlı karşısında 1-0 öne geçti. dakikada hızlı gelişen Cihangir atağın yapılan ortada Marius bekletmeden vurdu ve takımını 2-0 öne geçirdi.

İlk devre 2-0 Cihangir üstünlüğünde sona erdi.

İkinci devreye daha iyi ve hızlı başlayan Binatlı 46.dakikada farkı bire indirdi. Bu dakikada ceza sahası içerisinde gol vuruşunu yapan isim Burak oldu ve skor 2-1’e geldi.

Binatlı daha sonra beraberlik için ataklarını sıklaştırırken Cihangir’in hızlı hücumları oldu ve yakalanan gollük pozisyonlardan sonuç alınamadı.

Binatlı geliştirdiği ataklarda Cihangir savunmasını geçemezken 80. dakikada Cihangir yine hızlı hücuma çıktı. Rakiplerinden kurtulan Offor kaleci Yusuf’un yanında topu filelere gönderdi ve takımını 3-1 öne geçirerek maçın skorunu tayin etti.

Cihangir bu galibiyet ile puanını 12’ye çıkarırken, Binatlı 22 puanda kaldı.