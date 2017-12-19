Cihangir farkı iyice açtı

U21 Süper Ligi’nde 13. hafta tamamlandı. Oynanan 8 karşılaşmada toplam 33 gol atıldı.

1 maçın beraberlikle sonuçlandığı haftada 5 takım deplasmanda galip gelirken 2 takım da kendi sahasında kazandı. Cihangir deplasmanda karşılaştığı Yalova’yı 4-0 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürürken takipçileriyle de arasındaki puan farkını açmaya devam etti.

İkinci sıradaki Baf Ülkü Yurdu deplasmanda Doğan Türk Birliği’ne 4-1 mağlup olarak sıralamadaki yerini korusa da lider ile arasındaki puan farkı 12’ye çıktı. Yenicami ile golsüz berabere kalan Gençlik Gücü 1 maçı eksik Türk Ocağı’nın önünde averajla haftayı üçüncü sırda kapadı. Yenicami ise 23 puanla beşinci sırada yer aldı.

Okan Karademir - Havadis