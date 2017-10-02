Cihangir’den çıkış olmadı: 2-1

Süper Lig’de ikinci haftanın önemli maçında Cihangir sahasında Türk Gücü karşısında galip gelmeyi başardı

MTG YİNE KAZANAMADI: Sezona şampiyonluk iddiası ile giren ve flaş transferlerle dikkat çeken MTG ilk haftadaki Yenicami beraberliğinin ardından dün de Cihangir deplasmanında 2-1 mağlup oldu

GOLLER VE PENALTILAR: Cihangir Nurrettin ve Offor’un golleri ile rakibini mağlup ederken MTG’nin tek golü Zokou’dan geldi. MTG’de Azuka, Cihangir’de ise Nurrettin penaltıları kaçırdı

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Fehim Dayı (***), Mehmet Tarım (***), Ali Akçınar (***)

Cihangir: Raif (**), Çağlar (**) (Dk.68 Mete), Mikail (**), Burak (***), Salih (***), Marius (***), Nurettin (***) (Dk.80 Eser), Ali (**) (Dk.90+3 Arif), Erol (**), Kalifa (***), Offor (***)

Mağusa TG: Türkkan (**), Mehmet (*) (Dk.46 Hakan (**)), İbrahim Faye (*), Erdoğ (*), Sami (**), Adil (**), Fırat (**), Arif (**), Azuka (**), Halil (**), Zokou (**)

Goller: Dk.9 Nurettin, Dk.53 Offor (Cihangir) – Dk.65 Zokou (MTG)

K-Pet Süper Lig’de haftanın önemli maçında Cihangir konuk ettiği Mağusa Türk Gücü’nü 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekip 9’da Nurrettin ve 53’te Offor’un golleri ile rakibini mağlup ederken konuk takımın tek golü 65. dakikada Zokou’dan geldi. 58’de MTG’den Azuka, 76. dakikada ise Cihangir’den Nurrettin penaltı atışlarından faydalanamadı. Bu sonuçla Cihangir puanını 3 yaparken MTG 1 puanda kaldı.

Önemli anlar

2.dakikada MTG savunmasında Erdoğ’un hatasından yararlanan Çağlar kaleci Türkan’ı geçti, kaleye çapraz pozisyonda pas vermekte gecikince savunma topu uzaklaştırdı.

9.dakikada Cihangir’in kazandığı serbest atışı MTG eski futbolcusu Nurrettin kulandı. Sert vuruşunda yön değişen top kaleci Türkan’ı yanıltarak filelere gitti: 1-0.

26.dakikada MTG’de Fırat’ın sağdan kullandığı köşe atışında kaleci Raif’in hatasından topun önünde bulan Azuka vurdu defans gole izin vermedi.

40.dakika MTG’den Sami’nin ortasında Zokou topu altı pas içindeki Halil ve Adil’in ödüne indirdi. Adil vurmak istedi ancak topu kalenin üstünden dışarı attı.

İlk devre 1-0 son buldu.

Cihangir ikinci devreye de hızlı başladı. 53.dakikada Cihangir’den Offor arkadaşından aldığı top ile önce Erdoğ sonra Faye’nin yanından geçip ceza sahasına girdi. Yerden vuruşunda skoru 2-0 yapan golü attı.

58.dakikada MTG penaltı kazandı. Soldan Hakan’ın ortasında Salih Say’ın topa eline müdahalesi sonucu kazanılan penaltıyı Azuka kullandı. Vuruşunda top üst direkten döndü ve sonrasında kaleci Raif tokatladı.

65.dakikada sağdan Arif’in ortasında Zokou’nun kafa şutunda top filelere gitti ve fark bire indi: 2-1.

76.dakikada Cihangir penaltı kazandı. Erdog’un Mete’ye ceza sahası içinde yaptığı faul ile kazanılan penaltıyı Nurrettin kulandı ancak kaleci Türkan gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-1 Cihangir üstünlüğünde sona erdi.

Fotoğraflar: Ahmet ÖZSOY