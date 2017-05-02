Çıkarma Plajı 30 yıllığına kiralandı!

Vakıflarar İdaresi’ne ait Alsancak sınırları içerisindeki 19 dönüm arazi, Altınbaş Holding kuruluşlarından Kennedy Trading Ltd.’ye 30 yıllığına kiralandı.

ERHÜRMAN: Nasıl olur da Meclis’in iradesi yok sayılır?

49 yıllık kiralama söz konusu olduğunda konunun zorunlu olarak Meclise geldiğini ancak itirazlar sonucu geri çekildiğini söyleyen Erhürman, “bu sefer konuyu meclis denetiminden kaçırmak için kiralamanın 30 yıla düşürüldüğünü” söyledi.

30 yıl olunca Bakanlar Kurulu kararının yeterli olduğunu dile getiren Erhürman, öte yandan buradaki yatırımın 49 yıllığına fizibl olduğu yönünde çalışma olduğunu anlattı.

Erhürman, “nasıl olur da Meclis’in iradesi yok sayılır” diyerek, bunu Meclis’e yönelik bir hakaret olarak niteledi.

Erhürman, “ bu hükümetin görevde kaldığı her gün, gelecek kuşaklardan çalınan bir gün anlamına geliyor” dedi.

Erhürman’ın konuşmasının ardından hükümet üyelerinden açıklama talebi gelmemesi muhalefet tarafından eleştiriyle karşılandı.

ÇAVUŞOĞLU

Ardından söz alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, konunun hassas ve tartışmaya açık bir konu olduğunu kaydederek, tekrar değerlendirileceğini anlattı.

Çavuşoğlu, konuyu tekrardan Bakanlar Kurulu gündemine getireceklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, kürsüden iner inmez Turizm Bakanıyla da konuyu görüşeceklerini dile getirdi.