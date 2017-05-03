Çıkarma Plajı’nda kiralama karmaşası

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Çıkarma Plajı’nın Bakanlar Kurulu kararı ile 30 yıllığına kiralandığını açıkladı. Bu karar hem iktidar içindeki bazı milletvekilleri hem de muhalefet tarafından eleştirildi. Akşam saatlerinde ise Bakanlar Kurulu’nda geri adım mesajları geldi

HÜKÜMET HER YOLU DENEDİ: UBP-DP hükümeti Çıkarma Plajı’nın 50 yıllığına kiralanması konusunu ilk olarak Meclis’e getirdi. Kararı Meclis’ten geri çekerek bu kez Bakanlar Kurulu kararı ile Çıkarma Plajı’nın 30 yıllığına kiraladığı öğrenildi

HÜKÜMETTE KRİZ OLDU: Kiralama kararının Meclis’te gündem olmasının ardından konu iktidar partiler arasında da krize neden oldu. Karardan turizm bakanının bilgisi olmadığı ortaya çıkınca akşam saatlerinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında UBP geri adım atma noktasına geldi

‘ÜSTÜNE KUMARHANE YAPILAMAZ’ KARARI VAR: 2015 yılında Vakıflar İdaresi tarafından alınan bir karar ile kiralanacak uzun vadeli arazilerin üzerine gazino, gece kulübü ve bet ofis yapılmasının önü kapandı. Ancak hükümet bu kararı aşmak için plajın yan taraflarını da kiraladı

İKTİDAR MİLLETVEKİLLERİ DE KARŞI: İhalesiz ve her yolu deneyerek yapılan bu kiralamaya UBP milletvekili Ersin Tatar da karşı çıktı. Tatar’ın yanı sıra muhalefet de mecliste hükümeti yapılan 30 yıllık kiralama nedeniyle topa tuttu

KAYNAK: HAVADİS - HABERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN