Çılgın mucit Colin Furze'den 'Oto jakuzi'

Bugün sizlere çılgın mucit Colin Furze ve onun son çılgınlığından bahsedeceğiz.

ŞAMİL ÇİFTÇİ

Öncelikle Colin Furze kim ? ondan biraz bahsedelim .

1979 UK Stamford doğumlu olan mucit kendisini “Garaj mucidi ve video yapımcısı “olarak tanımlıyor.Garajında kendisinin dizayn edip tasarladığı icatlardan oluşan bir youtube kanalı bulunmaktadır.

Bir adam düşünün; projelerinin elektrik işlerini, metal işlerini hatasız tamamlasın, tüm mühendislik terminolojilerine/hesaplarına hakim olsun ve bu bilgi yığınını en absürt fikirlerde kusursuz bir ustalıkla uygulasın.



Son icadıda absürd bir fikir sonucu ortaya çıkmış . “Araba ile yolda giderken neden jakuzi keyfini de aynı anda yaşamıyoruz ?” diye kendisine sormuş ve cevabıda yine kendisi vermiş.

Furze'nin son projesi, motordan aldığı ısı ile sıcak küvete dönen bir otomobil.Ayrıca sağ ve sol tarafında bulunan yaprak üfleme cihazı ile kabarcıklara da yer verilmiş.Bagaj bölümünde bulunan barbekü ızgarası ve aracın dış kısmının sahte çimler ile kaplanması araç içinde arka bahçe havası yaratmakta.

Bu buluş için Furze, aracın tahrik düzeni ve elektroniğine herhangi bir sızıntıyı önlemek için BMW'nin iç kısmının sıkıca kapatmış ve su geçirmez olduğundan emin olmuş. Yolculuktan sonra elle tutuşun zorlandığı görülsede ,sıcak küvet otomobil iyi vakit geçirmeye birebir.

Videoda bu aracı kullanmanın ne kadar eşsiz bir deneyim olduğu görülüyor.

Colin Furze’nin diğer çılgın projeleri ve icatları için youtube sayfasını takip etmeyi unutmayın.