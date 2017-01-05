Cilt kuruluğunu önlemek için ne yapmalı?

Kış aylarında rüzgara ve soğuk havaya maruz kalan cildimiz kolay bir şekilde yıpranıyor.



Aşırı kuruluğun cildi olduğundan daha yaşlı gösterebildiğini ve kuruluğa bağlı egzamaların ortaya çıkabileceğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Bahar Öznur, cildi soğuk ve kuru havanın zararlı etkilerinden korumanın yollarını anlattı.

Ciltteki kuruluk, kış mevsiminde soğuğa maruz kalan cildin nem içeriğinin azalması sonucu oluşuyor. Bunun sebebinin vücudun ısı kaybını önlemek için damarların çapını daraltması olduğunu dile getiren Dr. Bahar Öznur, "Böylece cilt yüzeyindeki kan dolaşımı azalıyor” diyor.

Ciltteki kuruluğun; kepeklenme, pullanma, kızarıklık, koyulaşma, yanma ve kaşıntı gibi birçok şikayete yol açtığını belirten Dr. Bahar Öznur, yüzde ve göz çevresinde oluşan kuruluğun tahrişe, özellikle de göz çevresinde koyulaşma ile yaşlı cilt görünümüne neden olabileceğine de dikkat çekiyor.

Yapmanız ve yapmamanız gerekenler

Su için: Cildimizi besleyen en önemli kaynak, vücudumuzun da temel yaşam kaynağı olan su. Kış aylarında "Çok su içmeme gerek yok” diye düşünmeyin. Sağlıklı bir cildiniz olsun istiyorsanız, günde 10 bardak (2 litre) su için.

Banyo süresini kısa tutun: Soğuk havalarda eve gelip sıcak bir duş almak hem bizi ısıtır hem de gevşetir. Ancak bunu sık sık yapmak ve dakikalarca banyo köpükleriyle duş almak kuruluğu artırıyor. Dolayısıyla banyo ve duş alma sürenizi 10 dakikayla sınırlayın. Ve suyun çok sıcak değil, ılık olmasına dikkat edin. Banyonun ardından henüz nemliyken cildinize uygun nemlendiricinizi sürmeyi unutmayın.

Sabundan uzak durun: Sabunlar cildimizi daha da kurutur. Temizleyici olarak tercihiniz yine de sabunsa, PH düzeyi 5,5 olan veya yağ-gliserin oranı yüksek sabunları tercih edin.

Cildinizi nemlendirin: Cilt tipiniz kuruysa daha yoğun nem içeren kremler kullanın. Banyonun ardından vücut yağları ile cildinizin daha nemli olmasını sağlayabilirsiniz. Saf zeytinyağı ve haftalık uygulayacağınız nem maskeleri cildinizi yumuşatmaya destek olabilir.

Kese ve peeling yapmayın: Özellikle ilerleyen yaşlarda cilt giderek inceldiğinden ve sıkılığını kaybettiğinden, kuru ve soğuk havanın da etkisi ile ciltte tahriş, kabuklanma ve yaraların oluşmaması için kese ve peeling uygulamalarından kaçının.

Bol meyve-sebze tüketin: Kışın cildinize yatırım yapmak için bol bol meyve-sebze tüketin. Örneğin C vitamini, hem cildi gençleştirme hem de nemlendirme özelliğine sahip. Bu nedenle mevsim meyvelerinden portakal, mandalina, greyfurt, kivi, brokoli, maydanoz ve kuşburnu gibi C vitamininden zengin besinleri tüketmeye özen gösterin.