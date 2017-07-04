Çin malı Sigiri Köprüsü mitingden 2 hafta sonra çöktü

Kenya'da bir Çin şirketi tarafından yaptırılan Sigiri Köprüsü tamamlanmadan çöktü. Başkan Uhuru Kenyatta'nın seçim propagandası olarak kullandığı köprü ülkede epey ses getirmişti.

Kenyetta iki hafta önce köprüyü teftişe gelmiş, seçim çalışmaları kapsamında inşaatın etrafında bir miting düzenlemişti.

Köprünün Kenya'nın gelişimi açısından önemli bir örnek olduğunu söyleyen Kenyatta, görkemli bir miting geçirmişti.

Köprünün 12 milyon dolara mal olacağı belirtilmişti. 8 Ağustos'ta yapılacak seçimler öncesinde ülkedeki muhalef lideri Raila Odinga ise hükümeti yolsuzlukla suçladı. Odinga, hükümet yetkilileri ve Çinli şirketlerin yolsuzluk yaptıklarını ve bu nedenle bütün projelerin Çinli şirketlere verildiğini öne sürdü.