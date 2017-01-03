Çin nefes alamıyor

Çin’in kuzeyindeki Tiencin kentinde hava kirliliği üst sınırın 6 katına çıktı. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu otoyollar ulaşıma kapatıldı, 309 uçuş iptal edildi.

ŞİNHUA ajansının haberine göre, Tiencin kentinde havadaki zararlı parçacık miktarını ölçen PM 2.5 oranı, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) insan sağlığı için “üst sınır” olarak kabul ettiği 25 eşik değerinin 6 katına çıktı. Hava kirliliğinin yoğunluğu nedeniyle kentte 3 gün süreyle turuncu alarm verildi. Yoğun kirliliğin görüş mesafesini düşürmesi sonucu 309 uçuş iptal edildi, 19 uçak da çevre kentlerdeki havalimanlarına zorunlu iniş yaptı. Ayrıca yetkililer, otoyolların da geçici olarak ulaşıma kapatıldığını açıkladı. Çin’de iki hafta önce, ülkenin kuzeyindeki kent ve eyaletlerinde hava kirliliği nedeniyle kırmızı alarm verilmişti.



