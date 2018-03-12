Çin polisi aranan kişileri 'akıllı gözlük'le yakalayacak

Bilim kurgu filmlerinden aşina olduğumuz teknoloji Çin'de hayata geçti. Ülkenin başkenti Pekin'de polisler yüz tanıma özelliğine sahip gözlükleri kullanmaya başladı.

Polisler söz konusu gözlükler ile şüphelileri yüzlerine bakarak tanıyabiliyor. Bu gözlükler ile araçların plakaları da sorgulanabiliyor.

Çin son dönemde yeni nesil teknolojik atımlımları ile dünya basınında kendisine yer buluyor. Örbeğin Çin'in vatandaşlarına 'sosyal skor' uygulama kararı geçtiğimiz aylarda çok konuşulmuştu.

Çin 2020’den itibaren vatandaşları için ‘sosyal skor’ sistemini zorunlu hale getirecek.

Geçtiğimiz aylarda gönüllülük esası ile kullanıma sunulan sistem ile ilgili yeni detaylar belli oldu.

Mobil cihazlara yüklenecek bir uygulamayla çalışacak sistemde kullanıcılar hem sanal hem de gerçek hayatlarında mercek altına alınacak ve notlandırılacak.

Vatandaşlar aldıkları puanlara göre A, B, C ve D olarak dört farklı kademede derecelendirilecek.

'A' bin 50 puan ve üzerinde notu olan vatandaşlara verilecek ve bu kişiler dürüst ve örnek vatandaş olarak değerlendirilecek.

D kategorisini notu ise 599 puandan düşük. Bu Notu alanlar güvenilmez vatandaş olarak değerlendirilecek.

Sanal dünyada yalan söylemek, uygunsuz açıklama ve fotoğraf paylaşımı gibi hareletler vatandaşların 50 puan kaybetmesine nenden olacak.

Söz konusu sistemde notu yüksek olan ayrıcalıklı hizmet alırken kötü nota sahip olanların hayatlarında kısıtlamalar olacak.

Sistem son yıllarda Çin’in Jiangu bölgesinde pilot proje olarak test ediliyordu.