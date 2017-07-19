Çin X-ray uydusunu tüm bilim insanlarının açacak

Çin'in yörüngedeki ilk X-ray astronomi uydusu "Huiyen"in (İçgörü), dünyadaki tüm bilim insanlarının hizmetine açılacağı bildirildi.



Şinhua ajansının haberine göre, bu uydu, kasım ayı itibarıyla düzenli gözlem faaliyetlerine başlayacak ve uydudan elde edilecek veriler, dünyadaki tüm bilim insanlarının kullanımına sunulacak.



"Huiyen" adı verilen iki buçuk ton ağırlığındaki sabit X-ray modülasyon teleskobunun, yörüngedeki ikinci gününde dünya yüzeyindeki istasyona başarıyla veri transferi gerçekleştirdiği, onuncu gününde ise bir gama ışını patlaması saptadığı belirtildi.



Uydunun, uzaydaki kara delikler, güçlü manyetik alanlar, pulsarların (titrek yıldız) iç yapısının araştırılmasında uluslararası bilim insanlarının çalışmalarına büyük katkı sağlaması bekleniyor.



Projeyi yürüten Çin Bilimler Akademisi yetkilisi Song Limin, yörüngedeki uydunun düzenli gözleme başlamadan önceki dönemde, ekipmanların kalibre sürecini tamamlayacaklarını duyurdu.



"Huiyen", ülkenin batısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezinden 15 Haziran'da uzaya fırlatılmıştı.



Çin'in ilk X-ray teleskobunu taşıyan uyduyla beraber yüksek, orta ve düşük enerjili olmak üzere üç adet küçük gözlem uydusu da yörüngeye gönderilmişti