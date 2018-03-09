Cinayet davasında yeni gelişme

Zanlılar Nidai Şanlı, Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, Onur Körkurt ve S.D.’nin aleyhine adam öldürme, ciddi darp ve insan kaçırma davaları getirilirken, zanlılar Aydan Sel ve B.C.’nin aleyhine ağır bir suçu önlemede ihmalkarlık davası getirildi.

Yargıç Gökan Asafoğluları huzurunda görüşülen duruşmalarda ilk önce zanlılar Nidai Şanlı, Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, Onur Körkurt ve S.D’ mahkemeye çıkarılarak, davaları gelinceğe kadar üç ayı geçmemek koşuluyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmeleri talep edildi.

Yargıç Gökhan Asafoğluları zanlılar aleyhine getirilen adam öldürme, ciddi darp ve insan kaçırma davalarına dikkat çekerek, adam öldürme suçunun Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek, hapislik gerektiren bir suç olduğuna işaret ederek, zanlıların üç ayı geçmemek koşuluyla Merkezi Ceza Evi’ne gönderilmelerine emir verdi.

Zanlılar Aydan Sel ve B.C.’ye ise ağır bir suçu önlemede ihmalkarlık davası getirilerek uygun teminata bağlanmaları talep edildi.

Yargıç Gökhan Asafoğluları, zanlıları 7’şer bin tl nakit, iki KKTC vatandaşı kefil tarafından 75 biner TL de kefalet senedinin imzalanmasıyla serbest bırakılmasına emir verdi. Ayrıca zanlıların tüm seyehat belgelerine ve kimlik kartlarına da el konuldu.

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