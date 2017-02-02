Cinayet işledi KKTC’ye kaçtı

Narkotik baskını Türkiye’de cinayet işleyerek sahte kimlikle KKTC’ye kaçan H. E.’nın da yakalanmasına vesile oldu. Zanlı, çıkarıldığı mahkemede sahte pasaportla KKTC’ye gelme nedenini açıkladı

Devrim DEMİR - Havadis



Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri önceki gün Haspolat’ta gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonda başka bir suçu ortaya çıkardı.

Havadis’in elde ettiği bilgide Aralık ayında İstanbul’da cinayet işlediği ortaya çıkan H. E., üzerinde kendi resmi bulunan A. Ş. adına düzenlediği sahte nüfus cüzdanı ile 19 Ocak tarihinde ülkeye giriş yaptığı öğrenildi. M. K. Ö.’ın evinde uyuşturucu baskınında gözaltına alınan zanlının İstanbul’da cinayet işlediğini de itiraf ettiği öğrenildi.

Operasyonda zanlının tasarrufunda 6 adet uyuşturucu madde içeren hap ve uyuşturucu satışından elde edinildiğine inanılan 2 bin 965 TL para ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada, zanlının isteği üzerine zanlı Ö.'nünn uyuşturucu hapları 150 adet olarak 26 Ocak tarihinde ülkeye ithal ettiğini itiraf etti.

Tutuklanan zanlılar, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığını belirterek zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.