Cinayet soruşturması tamamlandı
03/05/2017
Yıllarca birlikte yaşadığı kadını vahşice katleden zanlı tutuklu yargılamak üzere cezaevine gönderilirken, mahkemede cinnet geçirdiğini söyledi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yerleşkesinde 20 Nisan tarihinde meydana gelen olayda yıllardır birlikte yaşadığı 37 yaşındaki Gamze Pehlivan’ı vahşice katleden katil zanlısı Suat Aşır dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Kendisini aldattığı gerekçesi ile Pehlivan’ı 39 kez bıçaklayan ve üzerine benzin dökerek canlı canlı yakan zanlı Aşır teminat için çıkarıldığı duruşmada cinnet geçirdiğini söyledi.
CİNAYET SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada cinayeti soruşturan Polis Müfettiş Muavini Durmuş Aydın olayla ilgili soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Yaşanan olayı mahkemede yeniden anlatan Aydın, zanlının 20 Nisan tarihinde saat 14.00 sıralarında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde hediyelik eşya satan imam nikâhlı eşi Gamze Pehlivan’ı kendisini aldattığı gerekçesi ile önceden planlayarak yanına aldığı 20 santim uzunluğundaki bıçak ile ciddi şekilde yaraladığını söyledi. Aydın, zanlının yaralı vaziyette bulunan Pehlivan’ın üzerine yanında pet şişe ile getirdiği benzini dökerek yaktığını ifade etti. Aydın, olay yerinde bulunan kişilerin müdahalesi ile oradan kaçan zanlının yol kenarında park halinde bulunan Fehmi Ummak yönetimindeki Rapa LTD isimli şirkete ait araca bindiğini, şoföre bıçağı gösterip tehdit ederek kendisini Lefkoşa’ya getirmesini sağladığını belirtti. Müfettiş Muavini Durmuş Aydın, zanlı Aşır’ın daha sonra araç ile Lefkoşa K. Kaymaklı bölgesinde Şht. Hüseyin Ruso Caddesi üzerine geldiğinde araçtan indiğini ve elindeki bıçağı indiği yere atarak kaçtığını söyledi. Aydın, olayda ağır yaralanan Gamze Pehlivan’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’na kaldırıldığını, müdahalelere rağmen aldığı bıçak darbelerinden dolayı yaşamını yitirdiğini belirterek, olaydan sonra kaçan zanlının ise gerçekleştirilen aramalar sonucu Lefkoşa’da tespit edilerek yakalandığını söyledi. Aydın, soruşturma amaçlı 13 gündür poliste tutulan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Aydın, zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirterek teminata bağlanmasını talep etti.
CİNNET GEÇİRMİŞ
Mahkeme, yaşanan olayın ciddiyetine vurgu yaptıktan sonra zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 3 ay süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise pişman olduğunu ifade ederek, “İmam nikâhlı eşimin beni aldattığını duyunca cinnet geçirdim” dedi.
KAYNAK: STAR KIBRIS -SUNA ERDEN