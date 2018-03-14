Cinayet zanlıları mahkemeye çıkartıldı

Alsancak’ta dün öğle saatlerinde 53 yaşındaki Memduh Ulugün'ü, sokak ortasında 6 kez bıçaklanarak öldüren karı-koca, 39 yaşındaki Mehmet Doğu ile 34 yaşındaki Meryem Doğu bu sabah mahkemeye çıkarıldı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlılar 2 gün tutukluluk aldı.

POLİSTEN GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Mahkeme öncesi geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Çevik kuvvet hazır beklerken, polis mahkeme önündeki yolu trafiğe kapattı.

"GÖNÜL İLİŞKİSİ"

Mahkemeden edinilen bilgiye göre cinayetin "gönül ilişkisi" nedeniyle işlendiği belirtiliyor.

FOTOĞRAFLAR: DEVRİM DEMİR - HAVADİS