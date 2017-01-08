Cinayet Zanlısı Sınırda Yakalandı

Derinya’da 4 Ocak’ta işlenen cinayetle ilgili Rum polisi tarafından aranan 5 şüphelinden birinin, 5 Ocak akşamı, Beyarmudu sınır kapısından KKTC’ye geçmeye çalışırken, İngiliz Üs Polisi tarafından tutuklandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, cinayet şüphelilerinden biri olan 21 yaşındaki Hindistan uyruklu şahsın yanında iki Pakistan uyruklu şahsın daha bulunduğunu kaydederken, bu kişilerin dün, Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 8’er günlük tutukluluk emri verildiğini yazdı.

Habere göre olayla ilgili soruşturma sürüyor.



