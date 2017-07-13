Cinayete teşebbüs zanlıları mahkemeye çıkartıldı

Adam öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama ,kanunsuz kesici alet taşıma meseleleriyle ilgili olarak tutuklanan, Dorina Codreanu, bugün Girne kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Meselenin tahkikat soumlusu müfettiş Muavini Umut Demir, mahkemede verdiği yeminli ifadede, zanlı Dorine Codreanu’nun, n Beylerbeyinde ormanlık arazide, henüz bilinmeyen bir sebeple, İlker Arabacı’yı , göğsünden 2 kez delici bir aletle yaralayarak , öldürmeye teşebbüs ettiğini belirtti.

Olayda ağır yaralanan İlker Arabacı’nın hayati tehlikesinin devam ettiğini de belirten müfettiş Muavini Umut Demir, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlı aleyhine 1 gün tutukluluk talep etti.

Öte yandan olayla bağlantılı olarak, Sezen Selçuker adlı bir şahıs da, para karşılığı fuhuşa teşvik suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Ali Arslan mahkemede verdiği yeminli ifadede, zanlı Sezen Selçuker’in, Beylerbeyinde meydana gelen adam öldürmeye teşebbüs ve ağır yaralama olayında yaralanan İlker Arabacı ile , bu suçlarından methalder olan zanlı Dorina Codreanu’nun para karşılığında cinsel ilişkiye girmesini sağlayarak para temin ettiğinin belirlendiğini belirterek , zanlının evinde yapılan aramada 2 bin 500 Türk Lirası ve 200 Amerikan dolarının ele geçirilerek emare olarak alındığını kaydetti.

Zanlı Sezen Selçuker’ın , fuhuş yaptırdığı 2 kadının daha aranmakta olduğunu , zanlının bu şahısların ismi konusunda polise bilgi vermediğini dile getiren tahkkat sorumlusu, meseleyle iligili tahkikatın selameti için zanlı aleyhine1 gün tutukluluk talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi yargıcı Mesut Mesutoğlu da, suçların ciddiyetine vurgu yaparak, tahkikatın selameti için, her iki meseleyle ilgili olarak zanlılar Dorina Codreanu ve Sezen Selçuker aleyhine 1’er gün tutukluluk emri verdi.

Öte yandan Gine Alsancak çevreyolunda meydana gelen ve Azaad Rajapov’un yaşamını kaybettiği ölümlü kazayla ilgili olarak tutuklu bulunan Rüstem Hudayberdiyev de bugün yeniden Girne Kaza mahkemesine çıkarıldı.

Zanlı Hudayberdiyev, kazayla ilgili tahkikatın tamamlanması ve hakkında görülecek davalarda hazır bulunmasını sağlamak için 45 günü geçmemek kaydıyla Lefkoşa Merkez Cezaevine gönderildi.