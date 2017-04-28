Cinayeti kabul etti, planlı cinayeti kabul etmedi

Eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Özgür Okumuş, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Okumuş mahkeme çıkışında ise kendisini protesto etmek isteyen bir grup kadına el hareketi yaptı

Nadire BAHADİ-HAVADİS

Mağusa’nın en işlek caddesi olan Salamis Yolu’nda kaldırımda onlarca insanın gözü önünde eşi Burcu Okumuş’u bıçaklayarak öldüren Özgür Okumuş tutuklu yargılanıyor.

Cinayet zanlısı Okumuş, aleyhindeki 8 günlük tutukluluk süresi dolmadan dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Polisin zanlının yürütülen soruşturmaya etki etme olasılığının kalmadığını açıkladı.

Okumuş mahkeme emri ile 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Cinayet zanlısı mahkeme çıkışında Mor Kadın Platformu ve Bağımsızlık Yolu’ndan bir grup tarafından protesto edildi.

4 Sivil Toplum Örgütü (STÖ) üyesi Okumuş’a yönelik “batsın batsın namusunuz batsın” sloganını atarken, zanlı Okumuş mahkemeden polis kontrolünde çıkarılmasına rağmen kadınlara yönelik çirkin bir harekette bulunarak eli ile hareket çekti.

STÖ üyeleri basına açıklama yaparak kadına şiddete toplumsal tepki verilmesi gerektiğini dile getirerek namus kılıfı ile kadın cinayetlerinin artacağına dikkat çekti

Planlı cinayeti kamera görüntüleri ispatlıyor

Olayın soruşturmasını yürüten polis subayı Serkan Bulak mahkemede verdiği ifadesinde, Özgür Okumuş’un 18 Nisan tarihinde yanında taşıdığı bıçakla “Yemen Kahvesi” önündeki kaldırımda, kendisini aldattığı gerekçesi ile eşi Burcu Okumuş’u bıçaklayarak ölümüne neden olduğunu anımsattı. Bulak zanlı Okumuş’un aynı bıçağı kendi göğüs kafesine de 1 kez sokarak intihara teşebbüs ettiğini kaydetti.

Zanlı aleyhindeki soruşturmanın tam olarak tamamlanmasa da zanlının bundan sonraki safhada soruşturmaya etki etme olasılığının kalmadığını belirten polis subayı, zanlı aleyhindeki davanın “ Taamüden adam öldürme” davası olup müebbet hapis cezası gerektiren bir suç olduğunu kaydetti. Yürütülen soruşturmada zanlının bu suçu işlediğine dair birçok görgü tanığı ifadesi ve olay anının gerçekleştiğini içeren kamera kayıtları gibi çok güçlü kanıtlar ve tespitlerin olduğunu kaydetti.

Cinayeti kabul etti, planlı cinayeti kabul etmedi

Özgür Okumuş aleyhinde “Taamüden adam öldürme”, “Adam öldürme”, “ Kanunsuz bıçak taşıma ve bulundurma” ile “İntihara teşebbüs” davalarının okunduğunu söyleyen polis subayı Serkan Bulak, zanlının eşi Burcu Okumuş’u öldürdüğünü kabul ettiğini ancak planlayarak öldürdüğünü kabul etmediğini belirtti. Zanlının KKTC ile hiçbir bağlantısı olmadığını belirten Bulak, Özgür Okumuş’un işlediği suçların Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine girdiğini ve serbest kalması halinde zanlının yargılanmaktan kaçma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydederek tutuklu yargılanmasını talep etti.

“Burcunun katili yaptıklarından pişman değil”

Davayı takip eden DAÜ Mor Kadınlar Platformu ve Bağımsızlık Yolu üyelerinde bir gurup kadın mahkeme çıkışında cinayet zanlısı Özgür Okumuş’u protesto amacı ile slogan attı. “Batsın batsın namusunuz batsın” diyen STÖ üyeleri, Okumuş’a “kendini öldürseydin ya şerefsiz, Burcu’yu niye öldürdün” diyerek tepki gösterdi. DAÜ Mor Kadınlar Platformu üyesi basına yaptığı açıklamada da kadın cinayetlerinin politik olduğunu belirterek, kadının eşini aldattığını bir namus gerekçesi olarak gösterip, namus için öldürmenin ise hafifletici bir sebep gibi savunulduğunu kaydetti. Cinayet zanlısının yaptıklarından pişman olmadığını söyleyen STÖ üyesi, bu durumun mahkeme çıkışında zanlının tavır ve davranışlarından açıkça ortada olduğunu kaydetti. “Zanlının eril bir harekette bulunması polis tarafından engellenmeliydi” diyen üyeler polisi de kınadı. STÖ üyeleri son birkaç hafta içinde kadına şiddetin boyutunun giderek arttığının basına yansıyan haberlerden görüldüğünü belirterek kadına şiddete toplumsal olarak tepki verilmesi gerektiğini kaydettiler