Cinayetle biten 'Aşk' hikayesi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 18 Nisan 2017 tarihinde işlenen Burcu Okumuş cinayetinin sanığı Özgür Okumuş’un yargı süreci devam ediyor.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi, Ceza davaları Yargıcı Gökhan Asafoğulları’nın huzurunda yürütülen ilk tahkikat duruşmasının dünkü oturumunda, İddia Makamı adına davayı yürüten Savcı Serhan Bundak, meselenin tahkikat subayı, Polis Müfettiş Muavini Serkan Bulak’ı mahkemeye tanık olarak dinletti.

Bulak, mahkemeye, sanığın gönüllü ifadesini sundu. Özgür Okumuş, polise verdiği ifadesinde tüyler ürperten cinayetle ilgili ilginç itiraflarda bulundu. Cinayeti, eşinin kendisini aldattığı için işlediğini kabul eden Özgür Okumuş, “Türkiye’deki her şeyimi sattım, Burcu’yu okuması için Kıbrıs’a getirdim, O beni başka erkekle aldattı. Bunu öğrendiğimde deliye döndüm. Kendisine sordum benimle alay etti. Ben de cinnet geçirdim” dedi…

Tahkikat subayı icraatlarını anlattı

Meselenin tahkikat subayı olan Polis Müfettiş muavini Serkan Bulak, 18 Nisan 2017 tarihinde saat 10.47’de Salamis yolu üzerinde bulunan Yemen Kahvesi önünde bir bıçaklama olayı olduğunu öğrendiğini ve hemen akabinde olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Olay yerinde elde ettiği soruşturmada, Özgür Okumuş isimli şahsın, eşi Burcu Okumuş’u bıçaklayarak yaraladığını, daha sonra aynı bıçağı kendi göğüs kısmına sokarak kendisini yaraladığını aktardı. Burcu Okumuş’un Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde vefat ettiğini öğrendiğini anlatan Bulak, olay yerinde bulunan ve cinayette kullanılan bıçakla birlikte diğer emarelerin fotoğraflanıp alınmasını sağladığını söyledi.

“Ben onu okuması için getirdim…”

Mahkemeye olayla ilgili diğer detayları aktaran Bulak, aynı tarihte Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne giderek Nöroloji Servisinde tedavi görmekte olan sanık Özgür Okumuş’u ziyaret ettiğini ve şuurunun açık, sorulara cevap verebilecek durumda olduğunu söyledi.

Doktorun da onayı ile sanığa itham edildiği suçları izah ettiğini belirten Bulak, sanığın “beni aldattığı için yaptım” cevabını verdiğini ve akabinde gönüllü bir ifade vermek istediğini ifade etti.

Sanığa tekrar yasal ihtarda bulunduklarını belirten Bulak, sanığın cevaben, “Ben onu Kıbrıs’a okuması için getirdim, o beni aldattı” dediğini ve ardından kendisine bir gönüllü ifade verdiğini ifade etti. Sanığın gönüllü ifadesi mahkemeye emare olarak sunulduktan sonra sanık avukatı İbrahim Demirtaş’ın da talebi üzerine okundu

“Türkiye’de gazetecilik yapıyordum…”

“Türkiye’de gazetecilik yapıyordum, Uğur Dündar’ın montaj ekibinde de bir süre görev almıştım, 2007 yılında ilk eşimden ayrıldım. İlk evliliğimden bir çocuğum var. Ardından o zaman ismi Burcu Akçakaya olan eşimle Zonguldak’ta tanıştım ve 2012 yılında evlendik…

Burcu’nun yaşı küçüktü ve yazık olur diyerek üniversite öğrenimi için kendisini sınavlara soktum, KKTC’de Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Diyaliz Bölümünü kazandı. 2015 yılında her şeyimizi satarak Kıbrıs’a geldik.

Farklı farklı bölgelerde evler kiralayarak bir süre kaldık. Ardından maddi sıkıntılarda ortaya çıkınca eşim Lefkoşa’da bulunan bir arkadaşının yanında, bense işyerine ait bir lojmanda kalmaya başladım.

Son zamanlarda telefonuma cevap vermiyordu

Son 2 ay benden iyice uzaklaşmaya başladı, telefonlarıma cevap vermiyor, kendisine sorduğumda ise uyuyordum gibi kaçamak cevaplar veriyordu.

Beni aldattığından şüphelenmeye başladım, olaydan bir gün önce kendisini arayıp buluşmak istediğini söyledim. Geldiğinde sende değişiklik var dedim, o kabul etmedi. Telefonunu vermesini istedim, vermek istemedi. Ancak ben zorla telefonunu aldım.

“Telefonunda bir erkekle fotoğrafını gördüm…”

Bir arkadaşımın da yardımı ile indirmiş olduğumuz bir program sayesinde eşimin telefonunda başka bir erkek ile çekilmiş ancak silinmiş fotoğraflar ile sevgi ve cinsel içerikli mesajların olduğunu gördüm.

Kendisini yeniden aradım ve ertesi günü “Yemen Kahvesi” isimli işletmeye kahvaltı yapmaya davet ettim. Gece yatmadan 6 şişe bira içtim ve yattım. Ertesi sabah uyandım 2 şişe bira daha alıp içtim. Ancak kendimdeydim.

Burcu cafeye geldikten sonra bende gittim ve buluştuk, ancak onun yanına gitmeden önce bir bıçak aldım ve daha sonra yanına gittim.

“Bıçağı sapladım, birlikte gidiyoruz” dedim

Ona telefonunda başkası ile çekilmiş olan ve silinen fotoğraflar gösterdim, o ayağa kalktı alaycı bir şekilde baktı ve bir şeyler söyledi. Çok sinirlenmiştim, tokat ve tekmeler atarak onu dışarı çıkardım ve yanımdaki bıçağı ona birkaç kez sapladım. Ardından bıçağı kendime sapladım ve ona birlikte gidiyoruz dedim.”

3 bıçak darbesinin her biri tek başına öldürücü

Bulak, olaydan bir gün sonra 19 Nisan 2017 tarihinde Burcu Okumuş’un cesedi üzerinde yapılan otopside, maktulün vücudunda 5 adet kesici veya delici alet yarası bulunduğunu ve bunların 3 tanesinin tek başına öldürücü darbe olduğunun belirlendiğini anlattı.

Bulak, maktulün ölüm nedeninin ise iç organ yaralanması ve iç kanama olduğunun belirlendiğini aktardı.

Ailenin en küçük kızıydı

Maktulün babasından elde ettiği soruşturmada, Zonguldak’ta ikamet ettiklerini, 3 tane çocuğu bulunduğunu ve maktulün en küçük kızı olduğunu öğrendiğini ayrıca maktulün babasının sanıktan şikayetçi olduğunu öğrendiğini anlatan Bulak, maktulün cep telefonu dökümlerini Turkcell’den temin ettiğini söyledi.

Görüşme yaptığı kişi de sorgulandı

Bulak, Türkcell’den elde ettiği maktulün cep telefonu dökümlerinden, maktul ile görüşme yaptığını belirlediği İ.A.B isimli şahsı sorguladığını ve bu şahsın maktul ile okulda tanıştıklarını ve arkadaşlıklarının olduğunu öğrendiğini aktardı.

Maktulün öğrenim gördüğü Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde elde ettiği soruşturmada, maktulün son sınıf öğrencisi olduğunu ve 4 ay sonra 2017 yılı Ağustos ayında mezun olacağını öğrendiğini anlatan Bulak, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi’nden elde ettiği rapor ile sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu tespit ettiğini söyledi.

İ.A.B ile çekilmiş ve silinmiş 5 adet fotoğraf tespit edildi

Bulak, Maktulün önceden emare olarak alınmış telefonunda yapılan inceleme sonucunda İ.A.B isimli erkek şahısla çekilmiş ve sonradan silinmiş 5 adet fotoğraf bulunduğunu tespit ettiklerini anlattı. Bulak, konu fotoğrafları Merkezi Cezaevi’nde bulunan sanığa gösterdiklerinde cevaben “bu fotoğraflardır” dediğini söyledi.

Paylaşımları uzmanlara incelettiler

Sanığın sosyal paylaşım sitesindeki son paylaşımlarının da Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde görevli Prof. Vurgart Sultanzade isimli uzmana gösterdiklerini anlatan Bulak, konu uzmanın, olaydan önce paylaşılan Ayten’in sonu isimli şiir ile Burcu Okumuş cinayetinin tıpa tıp aynı olduğunu, ayrıca “nokta koymayı bilmen gereken yerdi oysa adamlık nokta” paylaşımında, adamlık kelimesinin burada namus olarak algılandığını ve cinayetin önceden planlanmış olduğunu tespit ettiğini söyledi.

Sanık avukatı sorgulayacak

İlk tahkikat duruşması tahkikat subayının dinlenmesine devam edilmek üzere bugüne ertelendi. Savunma avukatı İbrahim Demirtaş, bugünkü duruşmada, meselenin tahkikat subayı Serkan Bulak’ı sorgulayacak.





Özgür Okumuş’un kız

kardeşinden mesaj var…

Öte yandan Özgür Okumuş’un Türkiye’de yaşayan kardeşi yasemin Okumuş, Diyalog’a bir mesaj gönderdi.

“Özgür Okumuş’un kardeşiyim, bu açıklamayı basında yer alan bazı haberleri okuduktan sonra gördüğüm lüzum üzerine kaleme alıyorum” diyen Yasemin Okumuş kısaca şunları aktardı, “Bende bir gazeteciyim tıpkı Özgür ve sizler gibi… Yüzlerce böyle haber yaptık fakat yaşamak nasıl bir acı inanın bilemezsiniz. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerdeyiz.

Özgür ve Burcu yaklaşık beş yıl önce birbirlerini çok severek kaçarak evlendiler. Bu evliliğe iki ailenin de rızası yoktu. Sonrasında biz onları kabullenip bağrımıza bastık.

Özgür'ün ilk eşinden bir oğlu vardır. İlk eşinden fikir anlaşmazlığı yüzünden ayrılmış saygı çerçevesinde bu ayrılık gerçekleşmiş oğulları için zaman zaman bir araya gelmiş herhangi kötü bir olay asla yaşanmamıştır. Biz ailecek görüşmeye devam ederiz oğlunun velayeti babasındadır.

Asalak bir koca asla olmadı…

Özgür uzun yılar televizyonda yönetmenlik, yerel ve ulusal basında muhabirlik ve belediye başkanı basın danışmanlığı yapmıştır. Saygın ve sevilen biridir iddia edildiği gibi asalak bir koca asla olmamıştır. Kıbrısa gidinceye kadar basın mensubu olarak çalışmaya devam etmiştir. Özgür yaşadığı şehir Karadeniz Ereğli de herkes tarafından çok sevilen saygı duyulan biridir. Keşke gelip burada onun nasıl bir insan olduğunu sorup araştırma şansınız olsa. Herkes bu olaya çok şaşırdı kimse inanamadı. Çünkü Özgür karıncayı bile incitmeyen biridir. Kısacası Özgür’ün burada iyi bir işi, iyi bir kariyeri, ailesi, dostları, evi, hele hele 13 yaşında bir oğlu vardı.

Gazeteciydi, Kıbrıs’ta inşaat işçisi oldu

Peki bunları ne için bırakıp Kıbrıs’a gitti diye merak etmiyor musunuz? Ben söyleyeyim eşi için. Burcu okumak istiyordu. Özgür de onun bu hayalini gerçekleştirmek için sahip olduğu her şeyi eşi için geride bırakıp Kıbrıs’a gitti. Burada gazeteci iken orada inşaatlar da çalıştı cafede garsonluk yaptı günde on üç ,on dört saat onu okutabilmek için çalıştı. Bunları bizim için ailesi için yapmadı. On üç yaşındaki oğlu için de yapmadı sadece eşi için çünkü eşini hayatının merkezine koydu en değerli şeyiydi eşi işte bu kadar çok sevdi onu.

Kararı verecek olan yüce adalet…

Bazı gazeteler de cinayet tasarlanmış haberlerini okuduk. Bu haberleri yazanlara tasarlandığını ispatlayan hiçbir şey olmadığını, kendilerinin hakim olmadığını, karar verecek olanın yüce adalet olduğunu ve bu tür yazıların basın yoluyla işlenen bir suç olduğunu hatırlatmak isterim…

Özgür cinnet geçirmiştir sadece eşine değil kendi canına da kastetmiştir… Özgür kendi göğsüne bir değil iki kez bıçak saplamış ölmek istemiştir. Böyle bir tasarlama olabilir mi? Ben de bir gazeteci olarak etik ve tarafsız yayın anlayışınıza inancımla bu açıklamayı gönderiyorum şimdiden teşekkürler.

Diyalog Gazetesi