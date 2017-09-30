Gazimağusa’da 18 Nisan 2017 tarihinde, şehrin en işlek caddesinde güpe gündüz eşini 5 bıçak darbesi ile öldüren Özgür Okumuş’un yargı süreci devam ederken, cinayetle ilgili yeni ayrıntılar su yüzüne çıkıyor.

Cinayet davası ile ilgili yürütülen ilk tahkikat duruşmasının dünkü oturumunda mahkemeye tespitlerini aktaran Polis Genel Müdürlüğü’nde görevli tape inceleme uzmanı Olgun Demir, sanık ile maktulün ortak kullandığı dizüstü bilgisayar ile cep telefonundan elde ettiği bazı dökümleri mahkemeye emare olarak sundu. Demir, sanığın facebook hesabından, “Ayten’i markiz pastanesinde vurdular…” şiirini cinayetten kısa bir süre önce paylaştığını aktardı. Demir, sanığın yine aynı saatlerde “Noktayı koyman gereken yeri bilmekti oysa adamlık nokta” ve “üç doğrum yoktu ki bir yanlışımı götürsün” şeklinde paylaşımlar yaptığını belirtti.

Youtube sitesinde “Özgür Şiir” isimli video izledi

Sanık Özgür Okumuş’un sosyal paylaşım sitesi olan Youtube’ta “Özgür Şiir” isimli şiiri de izlediğini tespit ettiğini açıklayan Olgun Demir, yine sanık ile maktulün ortak olarak kullandıkları dizüstü bilgisayarda silinmiş olan bazı fotoğrafların olduğunu da tespit ettiğini aktardı. İddia Makamı adına davayı yürüten Savcı Serhan Bundak’ın dünkü oturumda başka tanık hazır etmemesi üzerine, Gazimağusa Ceza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, ilk tahkikat duruşmasını yeni tanıkların dinlenmesine devam edilmek üzere 3 Ekim 2017 tarihine ertelediğini açıkladı.

Şiiri kendi kaleme aldı

Öte yandan Özgür Okumuş’un cinayetten kısa süre önce dinlemiş olduğu Youtube Sitesindeki Özgür Şiir isimli videodaki şiirin, bizzat kendinin kaleme almış olduğu ve aşk acısını anlatan “Hadi Git” isimli şiir olduğu ortaya çıktı.

İşte cinayetten kısa süre önce dinlediği “Hadi Git” şiiri:

Tek tabancayım altı patlarım tutukluk yapmadığım günlerde

Düşene değil de gidene bir tekme de ben atarım

Ölmem ulan yaşamıyor sayarken kendimi

Gülmem ulan en fazla, bulursun sen dengini

Bir bahardın geldin geçtin benim gönlümde

Ne verdin ki ne alacaksın zaten bitmiş ömrümden

Mıh gibi alnıma çakılmış gidişin

En büyük hatam en büyük ayıbım olsun ulan seni sevişim

Hadi git bekleyen kucaklar varken geç kalma ortamlara

Hadi git benim karnım tok bu yalanlara

Hadi git seni alıp kolay satacak olana

Ölmem ulan yaşamıyor sayıyorken kendimi

Hemen git bulursun sen dengini

Hadi git meze ol masalara Hemen git özlediğin o afilli akşamlara

Ölürmüyüm sandın be, Hadi git vakit geçmeden bulursun sen dengini

Hadi git varsın güneş biraz daha geç doğsun

Hadi git anılar bir bir beni boğsun

Hadi git ne farkederki bir ihanette senden olsun

Ölürmüyüm sandın be yaşamıyor sayıyorken kendimi

Hadi git uzun sürmez bulursun sen dengini

Hadi git bu olayın her get git akşamında

Hadi git biraz eğlen biraz keder kalsın yarına

Hadi git birkaç kadeh daha fazla iç

Hadi git ben bu candan vazgeçmişim, senden zaten geçerim.

Hüseyin ÇİÇEK/Diyalog