Cinayetle ilgili yeni ayrıntılar su yüzüne çıkıyor...
23 yaşındaki eşini 5 bıçak darbesiyle öldüren Özgür Okumuş’un, cinayet öncesinde kaleme aldığı ‘öfke, nefret ve intikam’ kokan şiiri mahkemede okundu
30/09/2017
Gazimağusa’da 18 Nisan 2017 tarihinde, şehrin en işlek caddesinde güpe gündüz eşini 5 bıçak darbesi ile öldüren Özgür Okumuş’un yargı süreci devam ederken, cinayetle ilgili yeni ayrıntılar su yüzüne çıkıyor.
Cinayet davası ile ilgili yürütülen ilk tahkikat duruşmasının dünkü oturumunda mahkemeye tespitlerini aktaran Polis Genel Müdürlüğü’nde görevli tape inceleme uzmanı Olgun Demir, sanık ile maktulün ortak kullandığı dizüstü bilgisayar ile cep telefonundan elde ettiği bazı dökümleri mahkemeye emare olarak sundu. Demir, sanığın facebook hesabından, “Ayten’i markiz pastanesinde vurdular…” şiirini cinayetten kısa bir süre önce paylaştığını aktardı. Demir, sanığın yine aynı saatlerde “Noktayı koyman gereken yeri bilmekti oysa adamlık nokta” ve “üç doğrum yoktu ki bir yanlışımı götürsün” şeklinde paylaşımlar yaptığını belirtti.
Youtube sitesinde “Özgür Şiir” isimli video izledi
Sanık Özgür Okumuş’un sosyal paylaşım sitesi olan Youtube’ta “Özgür Şiir” isimli şiiri de izlediğini tespit ettiğini açıklayan Olgun Demir, yine sanık ile maktulün ortak olarak kullandıkları dizüstü bilgisayarda silinmiş olan bazı fotoğrafların olduğunu da tespit ettiğini aktardı. İddia Makamı adına davayı yürüten Savcı Serhan Bundak’ın dünkü oturumda başka tanık hazır etmemesi üzerine, Gazimağusa Ceza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, ilk tahkikat duruşmasını yeni tanıkların dinlenmesine devam edilmek üzere 3 Ekim 2017 tarihine ertelediğini açıkladı.
Şiiri kendi kaleme aldı
Öte yandan Özgür Okumuş’un cinayetten kısa süre önce dinlemiş olduğu Youtube Sitesindeki Özgür Şiir isimli videodaki şiirin, bizzat kendinin kaleme almış olduğu ve aşk acısını anlatan “Hadi Git” isimli şiir olduğu ortaya çıktı.
İşte cinayetten kısa süre önce dinlediği “Hadi Git” şiiri:
Tek tabancayım altı patlarım tutukluk yapmadığım günlerde
Düşene değil de gidene bir tekme de ben atarım
Ölmem ulan yaşamıyor sayarken kendimi
Gülmem ulan en fazla, bulursun sen dengini
Bir bahardın geldin geçtin benim gönlümde
Ne verdin ki ne alacaksın zaten bitmiş ömrümden
Mıh gibi alnıma çakılmış gidişin
En büyük hatam en büyük ayıbım olsun ulan seni sevişim
Hadi git bekleyen kucaklar varken geç kalma ortamlara
Hadi git benim karnım tok bu yalanlara
Hadi git seni alıp kolay satacak olana
Ölmem ulan yaşamıyor sayıyorken kendimi
Hemen git bulursun sen dengini
Hadi git meze ol masalara Hemen git özlediğin o afilli akşamlara
Ölürmüyüm sandın be, Hadi git vakit geçmeden bulursun sen dengini
Hadi git varsın güneş biraz daha geç doğsun
Hadi git anılar bir bir beni boğsun
Hadi git ne farkederki bir ihanette senden olsun
Ölürmüyüm sandın be yaşamıyor sayıyorken kendimi
Hadi git uzun sürmez bulursun sen dengini
Hadi git bu olayın her get git akşamında
Hadi git biraz eğlen biraz keder kalsın yarına
Hadi git birkaç kadeh daha fazla iç
Hadi git ben bu candan vazgeçmişim, senden zaten geçerim.
Hüseyin ÇİÇEK/Diyalog