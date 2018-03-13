HABER KIBRIS

Cinayette flaş gelişme!

Alsancak’ta bugün öğle saatlerinde meydana gelen cinayet olayıyla ilgili biri kadın 2 kişi tutuklandı.

13/03/2018

Cinayette flaş gelişme!
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Polis açıklamasına göre, 53 yaşındaki Memduh Ulugün’ün bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olarak M.D. (E-39) ve M.D. (K-34) zanlı olarak tutuklandı.

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 53 yaşındaki Memduh Ulugün, iki kişiyle tartıştığı sırada göğsüne aldığı bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirmişti. 

Öte yandan, cinayete kurban giden Memduh Ulugün’ün, cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde göğüs bölgesine toplam altı bıçak darbesi aldığı tespit edildi.

Memduh Ulugün’ün otopsisi yarın Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılacak.

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TAGS: Memduh Ulugün, cinayet, haber
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