Cinayette kan donduran detaylar

Mağusa’daki kadın cinayetinin etkisi geçmede bu kez Haspolat’ta bir kadın imam nikâhlı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gamze Pehlivan’ı sığınmaya çalıştığı üniversitenin kampusunda yakalayarak bıçakla öldüren Suat Aşır, soğukkanlı bir şekilde Lefkoşa’ya gelerek karnını doyurdu

KAÇMAYA ÇALIŞTI BAŞARAMADI:

Bir otobüsle Mağusa’dan Lefkoşa’ya gelen Gamze Pehlivan ile imam nikâhlı eşi Suat Aşır, otobüste tartışmaya başladı. Haspolat yakınlarında duran otobüsten inen Gamze Pehlivan UKÜ’ ye doğru koşarak çatı. Aşar, Pehlivan’ı kampus içinde yakalayarak defalarca bıçakladı.

HIRSINI ALAMADI YAKMAYA KALKTI:

Cinayetin bir başka tüyler ürpertici ayrıntısı ise Suat Aşır’ın Pehlivan’ı bıçakladıktan sonra yakmak istemesi. Bıçaklayarak yere yıktığı kadından hırsını alamadı cani kadının üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı.

YOLDA CAN VERDİ:

Gamze Pehlivan, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü sırada yolda yaşamını kaybetti. 37 yaşındaki kadının 1 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

ÖLDÜRDÜ VE KEBABA GİTTİ:

Suat Aşır, soğukkanlılıkla işlediği cinayetin ardından bıçak tehdidiyle bir arabaya binerek Lefkoşa’ya geldi. Polis alarma geçti. Aşar’ın fotoğrafı sosyal medya paylaşıldı. Kaymaklıda bir lokantada kebap yerken etrafı sarıldı, kaçmaya çalışırken Dumlupınar’da yakalandı