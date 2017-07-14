İstanbul’da cinayet suçundan aranan ve Ocak ayında Haspolat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalandıktan sonra ülkeye sahte kimlikle girdiği tespit edilen Hakan Erkoç dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Üzerinde 6 adet uyuşturucu hap bulundurma suçundan yargılanarak 7 ay hapse mahkûm edilen zanlı Erkoç’un cezası tamamlandı.

Türkiye’de cinayet suçundan aranan zanlı 9 Ocak 2017 tarihinde sahte kimlik ile KKTC’ye giriş yapmış, 2 Şubat tarihinde ise uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı.

Erkoç, Türkiye’de işlenen cinayetten dolayı aranan şahıs olduğu gerekçesi ile dün yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme, zanlı için diplomatik kanalların iade talebinde bulunduğunu belirterek, iade işlemleri tamamlanıncaya kadar zanlının 30 gün süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Cinayetten kaçtı uyuşturucudan yakalandı

Talebi mahkemeye aktaran polis, İstanbul’da 18 Aralık 2016 tarihinde Bağcılar bölgesinde kasten adam öldürme suçundan Bakırköy 6.Sulh ve Ceza Mahkemesi’nin zanlı hakkında yakalama emri olduğunu ifade etti.

Polis, TC İçişleri Bakanlığı’nın KKTC yetkili makamları ile temasa geçerek zanlının iadesini talep ettiğini belirtti.

Zanlının KKTC’de uyuşturucu hap ithal ve tasarrufu suçu işlediğini, bu suçtan dolayı hüküm giydiğini belirten polis, iade işlemleri tamamlanıncaya kadar zanlının 30 gün süre ile cezaevine gönderilmesini talep etti.