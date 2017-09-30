Çin'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezi, depremin eyaletin Guangyuan kentine bağlı Çingçuan bölgesinde yerin 13 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.



Çingçuan'da 5.4 şiddetinde kaydedilen sarsıntının ardından ölü ya da yaralılara ilişkin açıklama yapılmadı.



Sıçuan fay hatlarının yoğun olduğu ülkenin deprem kuşağında yer alıyor.



Sıçuan'ın Ciucaygou vilayetinde geçen ay yaşanan 7.0 büyüklüğündeki depremde 20 kişi yaşamını yitirmiş, 431 kişi de yaralanmıştı.