Çin'de başkanlık için iki dönem yasağı kaldırıldı

Çin'de halk devrminden sonra Şi devrimi bugün itibariyle gerçekleştirildi. Devlet başkanlığı için uygulanan iki dönem şartı, Şi Cinping'in girişimleri ile kaldırıldı. Buna göre yeni devletin atası olan Mao'dan sonra Şi'ye de hemen hemen aynı ünvan verilmiş olacak.

OYLAMA KABUL EDİLDİ

Çin Ulusal Halk Kongresi'nde yapılan görüşme neticesinde oylamaya geçildi. 13. Dönem 1. Yıllık Genel Kurulu'nda yaklaşık 3000 delegenin onayına sunulan teklif 2958 'evet' ve 2 'hayır' oyuyla kabul edildi. 3 delege de çekimser kaldı.

Kararla birlikte Devlet Başkanı Şi Cinping'in süresiz liderliğinin de önü açılmış oldu.

MAO'DAN SONRA İKİNCİ LİDER

Çin Komünist Partisi'nin ekim ayında gerçekleştirilen 19'uncu genel kongre gerçekleştirilmiş, bu kongrede Şi Cinping tarihi manifesto niteliğinde bir açıklama ile Çin'in yeni Mao'su olmaya aday olduğunu göstermişti.

19. Genel Kongre'sinde 2. dönem için yeniden liderlik görevine seçilen Şi, ülkenin kurucu lideri Mao Zedong'un ardından ismi parti tüzüğüne geçirilen ikinci lider olmuştu.