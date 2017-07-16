Çin’de kadınlar, eşlerini emanete bırakabilecek

Çin’in Şanghay kentindeki bir ticaret merkezi, kadın müşterilerinin, mağazaları gezmek istemeyen eşlerini bırakabilecekleri 'emanet hizmetini' başlattı.

Çin medyasının haberine göre her bir erkek için içinde sandalye ve bilgisayarın bulunduğu cam kulübe yapıldı. Bilgisayara, 1990’lı yılların oyunları yüklendi. Hizmet, ilk birkaç ay ücretsiz olacak. Gelecekte, eşlerini emanete bırakmak isteyen kadınların akıllı telefon aracılığıyla cüzi bir miktar ödemesi gerekecek. Ancak henüz rakam belirlenmiş değil.

Çin’in The Paper gazetesi, şimdiden hizmetten yararlanan erkeklerle konuştu. Aralarından biri, bu hizmetten tamamen memnun kaldığını belirterek, “Sanki yeniden okula döndüm” dedi. Bir diğeri de fikri övdü ancak kulübede havalandırma ve klimanın yokluğundan şikayet etti.