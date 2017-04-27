Çin'den Ay'a koloni kurmak için yeni adım

Ay, şimdilik çok tenha. Ancak araştırmacılar burada kurulacak bir insanlı üs için çalışıyor. Bu projelerden en dikkat çekeni kuşkusuz Çin'in Ay'da kurmak istediği üs planı. Çin bu proje için yeni bir adım attı.

Çin, gezegenimizin tek uydusu Ay'a koloni kurmak için yeni bir adım attı.

Bir süredir dile getirilen Çin'in bu alanda Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile beraber çalışmak için görüşmeler yürüttüğü iddiası resmiyet kazandı.

Çin Uzay Ajansı Başkanı Tian Yulong, devlet medyasına yaptığı açıklamada iki ajans arasında görüşmelerin başladığını birinci ağızdan doğruladı.

ESA geçtiğimiz yıl 'Ay köyü' olarak da anılan Ay'a koloni kurma planı için uluslararası desteğe hazır olduğunu açıklamıştı.

ESA ve Çin Uzay Ajansı'nın Ay'ı kolonileştirme planının detayları ise henüz netlik kazanmış değil. Ancak bu alanda planları olan tek ülke Çin değil.

Geçtiğimiz aylarda NASA, Ay'ın yörüngesinde çalışacak mini bir uzay istasyonu yapmak için geliştirdiği projesini duyurmuştu.

NASA'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada istasyonunun yapımı için özel şirketlerin katkısının da alınacağı belirtilmişti.