Cinsel hayatı renklendirmenin 5 yolu

Cinsel hayatta ne istediğini bilmek oldukça önemlidir. Eğer cinsel hayatınız renksiz ise ve bu durumdan dolayı mutsuzsanız yazımıza bir göz atın.



Birçok çift cinsel hayatı konuşmaktan çekinir. Her ne kadar çiftler birbirini sevse birbirine yakın olsa da bazen toplum baskısı bazen çekingenlik gibi nedenlerden dolayı kendini ifade etmekte zorlanmakta mutsuz olmakta.

Çiftler seks hakkında konuşma zamanını genellikle sevişme öncesi ya da öncesine ayarlar. Artık duygusal olarak hazır olunmuştur ve harekete geçilmiştir bu yüzden hakkında konuşmak çiftleri rahatsız etmez.

Oysa hayatımızda sandığınızdan önemli bir yere sahip olan ilişkilerimizin daha sağlıklı ilerlemesinde sorumlu olan en önemli konudan, seksten bahsetmek bu kadar zor olmamalı.

Muhteşem bir seksin en temel şartı partnerinize karşı dürüst olmanızdır. Ayrıca günlük ve rutin işlerini bir kenara bırakmalısınız ve partnerinizle sohbet etmelisiniz. Kırgınlıklarınızı, üzüntülerinizi ilişkiden beklentilerinizi, arzularınızı dile getirin çünkü sevişme anında bunların dile gelmesi romantizmi ve arzuları öldürmekte partneriniz ile aranıza mesafe koymaktadır.

Sevgiliniz için giyinin, süslenin

İşe giderken çok bakımlıyız, saçımızı yaptırıyoruz, makyajımızı tam yapıyoruz elbiseden ayakkabıya tam takım şıkır şıkır oluyoruz. Peki, neden aynı özeni değer verdiğimiz, sevdiğimiz kişi için göstermiyoruz. Nasılsa evli isek kocamız elimizde sevgilimiz varsa kuş kafeste mantığı ile en doğal en dağınık hallerimizle karşılarına çıkmaktayız. Başka insanlara beğendirme duygusu ile yaptığımız çabaların bir kısmını da partnerimize ayırmalıyız, aynı özeni itinayı göstermeliyiz. Partneriniz nelerden hoşlanır, sizde neler görmeye sever, hangi haliniz çekici geliyor bunları tespit edin ve ona özel olduğunu hissettirin.

İlişkinize yiyeceklerle renk katın

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak sağlıklı bir cinsel hayata sahip olmanın da temelidir. Çünkü salgılanan hormonlar, vücut direnci tamamen buna bağlıdır. Hemen kalkın akşam yemeği için manava gidin ve sevdiğiniz kişi için güzel bir yemek hazırlayın ve yanına bir şarap açın. Sonra çikolatalı bir tatlı geceyi sonlandırmak için harika bir seçim olur.

Ayrıca omega-3 bakımından zengin yiyecekler, fındık, süt, yeşil yapraklı sebzeler sinir sisteminin daha iyi gelişmesine sağlar ayrıca kan dolaşımının yükselmesi de iyi bir ereksiyon demek olduğunu unutmayın.

Hanginizin aklı doğru yerde

Yapılan araştırmalara göre erkeklerin büyük bir çoğunluğu en az günde 3 kez seksle ilgili şeyler düşünüyor. Bu durum kadınlarda ise tam tersi gün içerisinde neredeyse aklına seks olgusu hiç gelmiyor. Seks için hazırlanmak, heyecanlanmak, hayal kurmak gerekir bunu unutmayın.

Seks yaparken sohbet etmeyin

İlişki sırasında konuşmak gereksiz sorular sormak birçok bayanın yaptığı hataların başında geliyor. Özellikle vücudunuzda beğenmediğiniz yerleri sormak ya da beni seviyor musun, bana ne zaman aşık oldun gibi yersiz sorulan sorular ve bunlara cevap beklemek sizi ve partnerinizi yatakta mutsuz edecektir.

Seksi ayrıcalıklı bir durum gibi algılamaktan vazgeçin

Cinsellik hayatınızda yaşamınızdan bağımsız bir olgu değil bunu unutmayın. Genellikler çiftler cinselliğe farklı anlamlar yüklerler. İnanın buna hiç gerek yok. Cinsellikte hayatın en doğal gerçeklerinden biri. Kişinin yaradılışında, davranışlarında, daha doğrusu doğasında var.

Partneriniz ile yalnız kalmaya çalışın

Çiftlerin en büyük sorunu birbirine yeterince zaman ayıramama ve baş başa kalamamaktır. Özellikle evli çiftlerde iş stresi, çocuklar, aile üyeleri, geçim sıkıntısı derken birbirlerini ihmal ederler. Bu yüzden bir çift olmak yerine iki yabancı olurlar. Bu yüzden partnerinize zaman ayırın ve küçük kaçamaklar yapın bir gece ya da günübirlik tatiller size iyi gelebilir. Aşkınızı tazeler ve birbirinize önem verdiğinizi gösterir.