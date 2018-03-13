Cinsel içerikli sitelere giriş artık pasaportla olacak

Uzun süredir cinsel içerikli sitelere girişin önüne engel koymak için çalışmalar yapılıyor. Cinsel içerikli sitelere herkesin kolayca erişebiliyor olması uzmanları kara kara düşündürüyordu. Artık bu kapsamda cinsel içerikli sitelerde yeni dönem başlıyor. Bundan sonra bu tür sitelere girmek çok daha güç olacak. Bakın artık bu sitelere girmeye çalışanlar neyle karşılaşmaya başlayacak? Ancak geliştirilen yeni bir önlem sayesinde bu sitelere girmek epey güçleşecek.

Çocukları bu tür sitelerden uzak tutmak için artık cinsel içerikli sitelere girmek çok daha zor olacak. Yaşının 18 ve üzeri olduğunu ispatlayamayanlar site dışında kalacak. Bugüne kadar siteler kullanıcılarına '18 yaşının üstünde misin' diye soruyor ve 'Evet' yanıtı veren doğrudan sitelere girebiliyordu. Ancak bunun hiçbir işe yaramadığı ortada.

İngiltere'de başlatılan yeni bir kampanyaya göre bu sitelere girmek isteyenler artık bazı özel bilgilerini paylaşmak zorunda kalacak, ki bu sitelere girebileceği yaşın yetkin olduğu anlaşılabilsin. Ama nasıl?

Pasaport ve kimlik bilgileri dışında telefon numaraları da 18 yaş ve üstü olduğunun ispatı için kullanılabilecek. Ancak ciddi bir sorun var: Bu bilgileri sitelere girmek için kim paylaşacak? Bilgilerin gizliliği ne olacak? Kredi kartı bilgilerini kim paylaşmak isteyecek?

Uzmanlara göre bu bilgiler asla saklanmayacak ve sadece 18 yaş üstü kişilerin siteye girmesi sağlanacak. Ancak ortada büyük bir güvenlik sorunu olduğu çok açık ve bu girişim daha epey tartışılacağa benziyor. Bu arada telefondan cinsel içerikli sitelere girenlere kötü haber geldi. Eğer bir kez bile olsa girdiyseniz bakın sizi ne bekliyor?

Dünyanın en büyük cinsel içerikli sitelere bulaşan bir zararlı, tehlike saçmaya devam ediyor. Özellikle Chrome üzerinden yayılan bu zararlı bir güncelleme şeklinde bilgisayar ve telefonlara saldırıyor. Bu virüs telefonunuza bulaştığı anda şifrelerinizi, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarınızı ele geçirebiliyor. Yani tehlike epey büyük!

Diğer yandan söz konusu virüs, sitenin arka planında çalışıyor, gizli bir şekilde reklamlara tıklatarak para kazanıyor ve kullanıcılar da ne olup ne bittiğinin farkına varamıyor. Ayrıca virüs bilgisayarınızın ekran kartı ve işlemcisini de kullanarak bitcoin üretiyor, yani sırtınızdan para da kazanıyor!

Böylece sizin bilgisayar ve telefonunuzu kullanan hacker'lar sizin gibi yüz binlerce kişinin cihazlarına da bulaştığından ciddi bir bitcoin üretimi yapıyor! Bu tip bir virüsten sakınmak için güvenilir sitelere girin ve virüs programı kullanın.