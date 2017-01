Cinsel tatmin için ön sevişme şart değil

Ne?? Ön sevişme, özellikle de kadınlarda, vücudu cinsel birleşmeye hazırlayan gerekli ‘ısınma turu’ değil mi? Yararlı değil mi?

Değil. Gerçekte “ön sevişme” içeren seks türü, kadınların – ya da herhangi birimizin – en sevdiği seks türü değil diyor Seks Terapisti Bez Stone.



İşte ön sevişmeyi cinsel hayatınızdan çıkarmak konusunda ikna olmanızı sağlayacak 3 sebep:

1. Ön sevişme, seksin nihai amacının cinsel birleşim olduğunu farz ettirir.

Cinsel birleşime bayılıyoruz; seksin, en çok keyif aldığımız ateşli, tatmin edici ve derin bir şekilde bağlayıcı kısmına. Ve seksin yalnızca tek bir bölümü – seksin kendisi ile eş anlamlı değil.

Seksin, sondaki cinsel birleşime odaklandığımızda kaçırdığımız inanılmaz miktarda farklı bölümleri var. Ve gerçek tatmine ulaşmanın yolu, bu bölgeleri keşfetmekten geçiyor.

Biraz eski zamanları düşünelim – henüz cinsel birleşim yaşamadığımız zamanları. Yalnızca getirdiği heyecan için sevişirdik, hatırlıyor musunuz? Ön sevişme demezdik buna. Fransız öpücüğü derdik. Ya da ikinci aşamaya geçmek. “parmaklar”. Eğlenirdik çoğunlukla. Erken dönem cinsel meraklarımız – yeni bir ilişkinin başlangıcında da yeniden uyanan meraklarımız – birleşme için “hazırlanma” işlevi ile sınırlı değildi. Kendi başlarına da var oluyorlardı. İyi haber şu ki her cinsel temasın birleşme ile bitmesi gerektiği fikrini zihnimizden çıkardığımızda, seks yeniden baş döndürücü bir hal alıyor.

2. Seks bünyesinde herhangi bir hedefin olması, kadının hazzını azaltıyor.

Hedefler ve programlar, iş toplantıları ya da egzersiz rutinleri açısından harikalar. Ancak söz konusu kadınlarda seks olduğunda, hedefler, kadının seks dürtüsünü köreltiyor.

Bu durumun anlamı, kadınların seksi sevmiyor olmaları değil. Yalnızca “bitiş çizgisi”ne doğru aceleyle giden cinsel birleşme, birçok kadın açısından ilgi çekici ya da keyifli değil. Hedeflerin, dikkatimizi bedenimizden zihnimize doğru kaydırmasının yanı sıra, birleşme hedefine odaklanmak, erkeklerin, kadının keyif alacağından daha fazla fiziksel baskı uygulamalarına da sebep oluyor.

Bir kadın olarak hiç tecrübe ettiniz mi bunu? Partneriniz, sizi tahrik etme girişimi ile daha hızlı ve daha sert dokunuyor; ancak siz “oh, evet bebeğim, evet!” diye değil de “Ahh!” ya da “Keşke biraz yavaşlasa.” gibi şeyler düşünüyorsunuz.

Erkekler, biraz yavaşlamak, harika bir ilk adımdır; kadınlar, parterinizden size daha hafif bir şekilde dokunmasını isteyin.

3. Formüle göre yapılan seks, hiç kimse için tatmin edici değildir.

Ön sevişmenin en nahoş yönü, seksin, her defasında aynı sırayla geliştiğini ima etmesidir. Formülsel, basmakalıp seks, erotik bir romandan çok, yemek tarifi kitabını andırır. Cinsel doyumumuz, bundan çok daha sanatsal olmalı. Eğer bir tarif varsa, gurme elinden çıkmış olmalı.



Çok daha basite indirgeyelim: ömrü boyunca her gece partneri ile aynı konuşmayı yapmaktan zevk alacak bir insan var mıdır dünyada?

Harika bir sohbet olsa da, her gece, her ay, her yıl boyunca tekrarlansaydı, heyecanını kaybedeceği, su götürmez bir gerçek.

Sohbet olmaya dair taşıdığı özellikler kaybolur; bunun yerine bir senaryo halini alırdı.



Seks hayatınızda biraz değişiklik için, yeni bir cinsel iletişim türü kurabilmek için şu adımları takip etmeyi bir deneyin:

1. Birleşimi, birçok seçenekten yalnızca biri haline getirin. Cinsel birleşimi, seksin zorunlu sonu olarak görmeyi bırakıp ilişki haritasında isteğe bağlı bir yer olarak düşünmeye başladığınızda, cinsel hayatınızın tamamen değiştiğini göreceksiniz.

2. Seksi, her defasında ‘bitirme’ mecburiyeti hissetmektense, ‘ortasında’ durdurabilmeyi öğrenin. Hedefler, ciddi anlamda kadınlar açısından libido katilleridir. Sekse, beklentiler ve gündemler eklerler. Ve birçok kadın, bunları baskı olarak hisseder. Baskı, tahrik edici bir etmen değildir. Seksi, her seferinde ‘bitirme’ mecburiyeti hissetmediğinizde, arzunuzun kat kat yükseldiğini fark edeceksiniz.

3. Seksin, tahmin edilebilir sırasını bozun. Cinsel rutinleriniz nasıl? Sürekli duşta mı yapıyorsunuz? Birleşiminden önce alttaolan daima siz mi oluyorsunuz? Olağan düzeninizde bir şeyleri değiştirmeye çalışın. Cinsel alışkanlıklarınızla oynamak, başta biraz tuhaf ya da beklenmedik sonuçlar doğurabilir; ancak seks hakkındaki inançlarımızı yeniden düzenler – en olası cinsel tatmini yaşamak istiyorsak eğer, güncellenmesi gereken inançları.



Kaynak: http://www.elephantjournal.com