Çıplak uyumanın 6 yararı

Sıcak bir Akdeniz ülkesinde yaşıyor olsak da geceleri yatarken sıkı sıkı giyinmeyi ihmal etmeyiz. Ancak yapılan araştırmalar çıplak yatmanın giyinerek yatmaktan çok daha sağlıklı olduğunu ortaya koyuyor. Çıkarın pijamaları!
Uykusuzluk çekenler için birebir çözüm!
Amerika Uyku Enstitüsü’nün yaptığı bir araştırmaya göre uyurken vücut ısısını düşürmek uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Hatta bir araştırmada deneklere giydirilen termal soğutucu kıyafetler sayesinde deneklerin çok daha derin bir uykuya daldıkları gözlenmiş. Yani uyuyamadığınızda soyunmak işinize yarayabilir.
Genital bölgenizin rahat etmesini sağlıyor
Çıplak yatmanın bir diğer güzel tarafı ise tüm gün kapalı kalan genital bölgenizin ve koltuk altı gibi gizli yerlerin hava alması. Özellikle vajinada nem dolayısıyla oluşan mantar gibi enfeksiyonların önüne geçmek için çıplak yatmak iyi bir çözüm. Erkeklerde testislerin soğukta kalması ise sperm kalitesinin artmasında ciddi bir etken.
Daha geç yaşlanırsınız
İyi bir uyku çekmek yaşlanmanızı engelleyen melatonin hormonunun daha bol salgılanmasını sağlar. Bu anti-aging değerindeki hormon sayesinde yıllara meydan okumak da kolaylaşır. Çıplak uyumanın iyi bir uyku çekmeye neden olduğunu düşünürsek otomatik olarak bizi gençleştireceği sonucunu da çıkarabiliriz.
Kan akışını düzenliyor
Gece yatarken üzerinizde bileğinizi sıkan bir çorap, belinizi kemiren bir eşofman ve vücudunuza yapışan bir tişört olmadığından kanınız damarlarınızda herhangi bir engele takılmadan rahatça dolaşıyor. Bu da uyku boyunca vücudunuzu onarmaya çalışan organlarınızın daha verimli çalışmasını sağlıyor.
Cinsel hayatınız renkleniyor
Çıplak yatmanın doğal olarak cinsel hayatınızın renklenmesine de büyük bir katkısı var. Yapılan araştırmalar çıplak yatan çiftlerin cinsel hayatlarının daha sağlıklı olduğunu gösteriyor. Birbirleriyle daha sık ten temasında bulunan çiftler seks sırasında da daha fazla oksitosin hormonu salgılıyor. Bu hormon ise depresyondan iltihaplanmalara birçok zararlı durum için birebir çare.
Sağlığınızı koruyor
ABD’de yapılan bir araştırma soğukta uyumanın kalori yakmak ve insülin hassasiyeti üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. Geceleri vücudu doğal olarak soğutmak kortizol hormonunu düşürüyor ve iştahın kapanmasını sağlıyor.