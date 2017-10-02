HABER KIBRIS

Çıplak Vatandaş filminde Alişan da oynamış

Şener Şen'in başrolünde oynadığı Çıplak Vatandaş filmindeki Fenerbahçe maçı sahnesinde omuzlarda yer alan çocuk oyuncu, Alişan çıktı.

02/10/2017

Çıplak Vatandaş filminde Alişan da oynamış
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Kısa bir süre önce Eda Erol’la yaptığı nişanı atan Alişan bir süredir sosyal medya hesabından dikkat çekici paylaşımlarda bulunuyor. Program partneri Çağla Şıkel’le ilgili esprili paylaşımlarda bulunan Alişan, dün yaptığı bir paylaşımla çok farklı bir yönünü de ortaya koydu. Alişan, Instagram hesabından Çıplak Vatandaş filminde çocuk oyunculuk yaptığı sahneyi paylaştı.

32 YIL ÖNCE EKRANLARDA İZLİYORMUŞUZ

1985 yılında çekilen ve başrolünde usta oyuncu Şener Şen’in rol aldığı Çıplak Vatandaş filminde yer alan çocuk oyuncunun Alişan olması herkesi şaşırttı. Meğer Alişan, 32 yıl önce zaten kameralar önündeymiş.

alisan



TAGS: alişan, çıplak vatandaş, çocuk oyuncu
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