Çıplak Vatandaş filminde Alişan da oynamış

Kısa bir süre önce Eda Erol’la yaptığı nişanı atan Alişan bir süredir sosyal medya hesabından dikkat çekici paylaşımlarda bulunuyor. Program partneri Çağla Şıkel’le ilgili esprili paylaşımlarda bulunan Alişan, dün yaptığı bir paylaşımla çok farklı bir yönünü de ortaya koydu. Alişan, Instagram hesabından Çıplak Vatandaş filminde çocuk oyunculuk yaptığı sahneyi paylaştı.

32 YIL ÖNCE EKRANLARDA İZLİYORMUŞUZ

1985 yılında çekilen ve başrolünde usta oyuncu Şener Şen’in rol aldığı Çıplak Vatandaş filminde yer alan çocuk oyuncunun Alişan olması herkesi şaşırttı. Meğer Alişan, 32 yıl önce zaten kameralar önündeymiş.