Çıplak vatandaş gösteriye damga vurdu

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da hükümet karşıtı protestolar dün gece de devam etti. Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya karşı birleşen muhalefetin çağrısıyla binlerce insan başkent Caracas sokaklarında toplandı. İngiliz Reuters haber ajansının servis ettiği bir fotoğraf, dünkü eylemlere damga vurdu.

Reuters’ın haberine göre; Caracas ve başkaca kentlerdeki eylemlere dünkü katılım, Çarşamba günkü gösterilere göre biraz daha cılızdı. Venezuela bayrakları taşıyan göstericiler “Artık diktatörlük yok” diye slogan attı.

Protestocular cezaevindeki muhalefet liderlerinin salıverilmesi ve erken seçime gidilmesini talep ediyor. Muhalefet milletvekili Freddy Guevera, “Bugün Venezuela halkı bu amaca bağlı olduğunu gösterdi” diyerek, insanlara sokakta kalma çağrısı yaptı.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, askeri sokağa yönlendirdi ve sivil milislere silah vererek, ABD destekli darbe olarak nitelendirdiği gösterilere karşı destekçilerini sokağa çağırdı.

Maduro protestocuları suçluyor

Maduro, polise ve dükkânlara saldırdıkları gerekçesiyle muhalefeti suçluyor. Maduro şu ana kadar 30’dan fazla insanın gözaltına alındığını belirtti. Son yaşananlarla hayatını kaybedenlerin sayısı en az 7’ye çıktı.

Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip. Buna rağmen, yıllardır yüksek enflasyon, önlenemeyen suç artışı ve temel mal kıtlığıyla mücadele ediyor. IMF, ülkedeki enflasyonun bu yıl yüzde 700 artarak zirveye çıkacağını belirtiyor.

Ülkenin dört bir yanında gerçekleşen protestoların son üç yılda görülen en büyük protestolar olduğu düşünülüyor.

Protestoların alevlenmesinin nedeni, geçen ay Yüksek Mahkeme’nin muhalefetin kontrolündeki Parlamento’dan gücü devralma kararını açıklamasıydı. Mahkeme üç gün sonra kararını değiştirdiyse de, protestoların yayılmasının önüne geçilemedi.