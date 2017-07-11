Çipras: Gaz yataklarının işletmesi Kıbrıs'a ait

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel enerji şirketlerini Kıbrıs'la anlaşma yapmamaları konusunda uyarmasının ardından açıklamada bulunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Doğu Akdeniz'de gaz yataklarını işletmenin Kıbrıs'ın ‘egemenlik hakkı' olduğunu söyledi.

Sputnik'in haberine göre parlamentoda konuşan Çipras, "Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki iş birliği, Yunanistan'ın dış politikasının kritik eksenini oluşturuyor. Ve bu açıkça, Kıbrıs'taki Rumların Münhasır Ekonomik Bölgesi'deki (MEB) egemenlik haklarını da desteklemeyi içeriyor" dedi.

Çipras şöyle devam etti: "Kıbrıs, emanetlerin işletilmesiyle ilgili uluslararası hukuk çerçevesinde devredilemez hakka sahiptir. Ve bu seçenek, herhangi bir tehdide karşı Yunanistan'ın olduğu kadar Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun da desteğini görmektedir."