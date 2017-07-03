HABER KIBRIS

Club Soho'da Midi Culture eğlenceyi ateşleyecek!

03/07/2017

Club Soho'da Midi Culture eğlenceyi ateşleyecek!
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Yaptığı remixlerle Dünyada ismini altın harfler ile yazdıran Midi Culture, 7 Temmuz Cuma gecesi Club Soho’da kabin başına geçecek.

Ülkemiz eğlence sektörünün öncü isimlerinden Club Soho eğlence severlere unutamayacakları bir gece hazırladı. Ada genelinde “Eroina” olarak bilinen parçanın official remixine sahip Midi Culture kabin başına geçerek eğlenceyi ateleyecek. Görsel şovlar ile zenginleşecek gecede Midi Culture’e Tecer Haslıel ve Reverse Impact çalacakları setler ile eşlik edecek.



TAGS: Midi Culture, Club Soho
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