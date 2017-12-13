CMC'de Masterler Karşılaştı: Şampiyon Olgun Emirzade

CMC Golf Kulübü'nde sezon içerisinde yapılan turnuvalarda elde edilen derecelere göre oluşan Order of Merit Table'da ilk 18 içerisine giren golfcülerin oynadığı 3 günlük turnuva sonrasında Efes Pilsen Masters Şampiyonluğu'nu Net 219 vuruşla Olgun Emirzade kazandı.

Stroke play formatında ve maksimum handicap 18 olarak alınıp handicapın da % 90'ı esas alınarak oynanan yılın en önemli turnuvalarından biri olan Efes Pilsen Masters Turnuvası'nda ikinciliği Net 221 vuruşla Hasan Garabli alırken Peter Doe Net 222 vuruş ile üçüncü oldu.