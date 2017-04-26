Çoban üç gün tutuklu kalacak

Sazlıköy-Mehmetçik anayolunda meydana gelen trafik kazasında yolda yaya olarak bulunan Hasan Deniz Özvolkan’ın ölümüne neden olmaktan gözaltına alınan Hüseyin Çoban dün mahkemeye çıkarıldı

Nadire BAHADİ

Sazlıköy-Mehmetçik anayolunda önceki akşam FR 649 plakalı aracı ile Hasan Deniz Özvolkan’a çarpması sonucu Özvolkan’ın hayatını kaybetmesinden sorumlu tutulan Hüseyin Çoban dün İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme polisin başlattığı soruşturmanın selameti açısından zanlı Çoban’ın 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Karşıdan karşıya geçmek isteyen Özvolkan’a çarptı

Olayın soruşturmasını yürüten polis subayı Derviş Çimer mahkemede verdiği ifadesinde kazanın yaşanış şekli ile ilgili bilgi verdi. 75 yaşındaki Hüseyin Çoban’ın 24 Nisan tarihinde saat 18:50 sıralarında Sazlıköy-Mehmetçik anayolunda kullandığı FR 649 plakalı araç ile Sazlıköy’den Mehmetçik’e doğru süratli bir şekilde gittiğini belirten Çimer, zanlının dikkatsizliği ve ihmalkarlığı neticesinde Hasan Deniz Özvolkan’a çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğunu açıkladı.

Özvolkan’ın yaya olarak yürürken karşı istikametten geleip yolun sol tarafında duran LR 731 plakalı araç sürücü Murat Çoban’a konuşmak için yolu karşıdan karşıya geçmeye çalıştığını belirten Çimer, Hüseyin Çoban’ın aracı ile çarpması sonucu Özvolkan’ın ciddi şekilde yaralandığını, hastaneye kaldırıldığı sırada da yaşamını yitirdiğini belirtti.

Çimer, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek zanlı Çoban’ın 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.