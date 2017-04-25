Çocuğunuza erken yaşta göz muayenesi yaptırın

Op. Dr. Tülay Kılıç, çocuklara erken yaşta yapılacak muayene sayesinde gelecekte karşılaşılabilecek pek çok sorunun önüne geçilebileceğinin altını çizdi.

Op. Dr. Tülay Kılıç, dünya genelinde her üç çocuktan birinde görme problemleri olduğunun ve bu çocukların %70'ine yakınında problemin farkında dahi olunmadığını belirtirken erken yaşta yapılacak muayene sayesinde gelecekte karşılaşılabilecek pek çok sorunun önüne geçilebileceğinin altını çizdi.

Görmenin öğrenmeye etkisi

Göz problemlerinin okul başarısından, davranış bozukluklarına kadar çocukların hayatını birçok yönden olumsuz şekilde etkilediğini belirten Op. Dr. Tülay Kılıç, "Aileler çocuklarının öğrenme konusunda yaşadıkları sorunların temelinde, öğrenme yeteneklerinin düşük olmasının yattığını düşünebiliyor. Ancak bu sorunlar, gözlerde yaşanan sorunlardan kaynaklanabiliyor. Nitekim çocukluk dönemindeki öğrenme sürecinde görmenin etkisi %83'tür. Çocukların erken yaştan itibaren düzenli olarak göz muayenelerinin, alanında uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilmesi sayesinde bu gibi sorunların önüne geçmek mümkün” ifadelerini kullandı.

Göz sağlığı için bu yaş aralıklarına dikkat

Op. Dr. Tülay Kılıç, özellikle 0-15 yaş aralığındaki bütün çocuklar için, zamanında yapılacak muayeneler ile öğrenme bozukluklarının yanı sıra, el-göz koordinasyonu, davranış bozuklukları ve derinlik algısı gibi pek çok sorunun çözüme kavuşturulabildiğini ve çocukların yaşam kalitesinin arttırılabildiğine vurdu yaptı. Op. Dr. Tülay Kılıç, "Ailelerin çocuklarının, özellikle doğumdan hemen sonra ve sağlıklı iletişimin kurulabildiği 2-4 yaş aralığından itibaren her sene bir kere göz muayenelerini aksatmadan gerçekleştirmeleri çok büyük önem taşıyor. Öğrenme sürecinin ve fiziksel değişimlerin sürekli yaşandığı 15 yaşına kadar bu muayenelerin düzenli olarak yapılması, yetişkinlik dönemine eriştiğinde çocuklar için büyük kazanımlar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

En sık bu rahatsızlıklar gözleniyor

Çocukluk dönemindeki görme bozukluklarının yaşa bağlı olarak ararken, bu dönemde en çok göz tembelliği, şaşılık, hipermetrop ve astigmat rahatsızlıkları görülüyor. Op. Dr. Tülay Kılıç, çocuklarda göz bozukluğunun tespiti için dikkat edilmesi gereken belirtileri ise şu şekilde sıraladı:

- Göz kayması

- Göz kapağı düşüklüğü

- Çapaklanma

- Göz kuruluğu

- Televizyonu yakından izleme

- Yazılı cümlelerin el ile takip edilmesi

- Gözleri kısarak bakmak

- Gözlerde sulanma ve kaşınma

- Baş ağrıları

Teknolojik gelişim ile görme problemleri de artışta

Son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygınlaşan tablet, cep telefonu ve bilgisayar gibi dijital cihazların abartılı kullanımının da göz sağlığına olumsuz etkileri olabileceğini belirten Op. Dr. Tülay Kılıç, "Uzun süre bu ekranların karşısında zaman geçiren çocuklar, ne yazık ki gözlerinin yorulduğunun farkına varamıyorlar. Uzun bir süre bu ekranlara bakılması, gözlerde pek çok sorunun oluşmasına sebep olabiliyor. Çocukluk döneminde ailelerin, bu cihazların kullanımını kontrol altında tutması ve 5 yaşına kadar günde en fazla 1, 6 yaş ve üzerinden itibaren ise 2 saati geçmeyecek şekilde kısıtlamalar getirmeleri gerekiyor” dedi.