Çocuğunuzla rahat bir tatil için bunlara dikkat edin!

Çocuklu ailelerin seyahati, her ayrıntının önceden planlanması gerekliliği nedeniyle anne babalar için zaman zaman endişe verici bir süreçtir. Aslında uygun bir planlama ile tatili konforlu ve sağlıklı bir şekilde geçirebilmek mümkündür. Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Özlen Kaya Çardak, çocuklarla sağlıklı bir tatil için önemli önerilerde bulundu.

Keyifli bir tatil ayrıntılarda gizli

Öncelikle tatilin süresi çocuğun yaşına göre iyi ayarlanmalıdır. 0-2 yaş dönemi bir çocuğunuz varsa ve 10 günden uzun bir tatil planı yapılıyorsa ev rutinlerinin; yani her zaman alıştığı düzenin dışına çıkmak çocuklara endişe verebilir. 0-2 yaş arası çocuklu tatillerin genelde 5-7 gün sürmesi idealdir. Daha büyük yaşlarda oyun çocuğu dönemi 3-6 yaş çocuklar ise daha uzun evlerinden ayrı kalmayı tolere edebilir.

Ergenlik dönemindeki çocukların ise zaten aile ile değil arkadaşlarıyla birlikte tatil yapmaktan daha çok keyif aldıkları bir gerçektir, ergenlik yaş grubu çocuğunuz eğer anne babasıyla tatile gelmek istemiyorsa çok da ısrarcı olunmamalıdır. Anne ve baba çocuktan ayrı tatil planı yapıyorsa çocuklarının yaşları kadar ayrı gece onlardan uzak olduklarında çok ciddi sorun çıkmaz. Kısacası 1 yaş çocuğunuz sizden ayrı 1 gün; 2 yaş çocuğu da 2 gün geçirebilir. Ama daha uzun süre anne babadan ayrı kalmak küçük çocuklarda huzursuzluk yapabilir.

Çocuğunuzun çantasında neler olmalı?

Çocuğunuzun tatil çantasını hazırlarken açık renkli, pamuklu giysiler tercih edilmelidir. Kısa kollu kıyafetlerin yanı sıra uzun kollu olanlar da birkaç tane alınmalı. Gündelik ayakkabıların yanında kumda ayaklarının yanmaması için ya da Islak zeminde kaymayan, su geçirmeyen sandaletler alınabilir. Güneş ve rüzgardan korunmak için geniş kenarlı şapkalar, güneş gözlükleri bavula eklenebilir. Denize girdikten sonra değiştirilmesi için birkaç tane mayo mutlaka olmalıdır.

Şampuan, sabun, nemlendirici yağ gibi özel bakım eşyaları unutulmamalıdır. Yataklar arası mesafe varsa evde kullanılan telsiz alınabilir. Sevdiği, vakit geçirebileceği oyuncaklar, kitaplar bu çantada yer alabilir. Sinek olabilme ihtimaline karşı cibinlik, sinek önleyici likit ya da tabletler götürülebilir. Mutlaka gerekli olacak bu eşyaların yanı sıra önlem olarak da ateş ölçer, gazlı bez, yara bandı, doktor tavsiyesi ile kullanılan ilaçlar, şuruplar, pişik ve alerji kremleri alınabilir.

Uçakta sakız çiğnemek kulak basıncını dengeler

Vaktinde doğan prematüre olmayan ve sağlıklı bebekler 3 haftalık olduktan sonra uçakla seyahat edebilir. Uçakta iniş ve kalkışlarda kulak basıncının dengelenmesi için yutkunma hareketi yapılmalıdır. Bebeklerin yutkunma yapabilmesi için uçağın iniş ve kalkışında annesini emmesi tavsiye edilir. 4 yaş üstü gibi daha büyük çocuklar ise sakız çiğneyebilir. Sakız çiğnemek de benzer bir etki ile kulak basıncını dengelemektedir.

Doktor önerisi ile bulantı önleyici ilaçlar kullanılabilir

Araç içi yolculuklarda da mide bulantısının daha az olması için çocukların aracın gidiş yönüne bakması tavsiye edilebilir. Ciddi araç tutması olan çocuklara yolculuk öncesi çocuk doktorunun uygun göreceği bulantı önleyiciler önerilebilir. Yola çıkmadan en az 1 saat önce de çocuklara bir şey yedirilmemesi gerekir. Çok uzun bir araç yolculuğu ise ara ara molalar vermek çocuğu rahatlatacaktır. Yola çıkış mümkünse güneşin tam tepede olduğu öğle saatlerinde değil daha serin saatlerde yapılmalıdır. Çok sıcak hava çocuğun yolculuktan kısa sürede sıkılmasına yol açabilir. Araba içindeki hava temiz, taze tutulmaya çalışılmalıdır. Serinlik yaratmak için klima direkt soğuk olarak açılmamalıdır.

Tetanos aşısı yaz döneminde ihmal edilmemeli

Eğer çocuğun eksik aşıları varsa bunlar tatile gitmeden önce mutlaka tamamlanmalıdır. Özellikle tetanos aşısı yaz döneminde eksik bırakılmamalıdır. Tetanos aşısı ülkemizde her bebeğe 2-4-6-18. aylarda ve 4-6 yaşında yapılmaktadır. 6 yaşından sonra 5 yıl koruyuculuğu devam etmektedir ve 11-12 yaşlarında bir doz daha tetanos yapılmaktadır. Genelde 11-12 yaşlarında yapılan bu tetanos dozu unutulabilmekte ve ergenlik dönemleri risk oluşabilmektedir.

Gidilecek bölgeye göre özel aşılar gerekebilir

Riskli bölgelere seyahat etmeyi planlayan aileler için gidilecek bölgeye göre rutin dışı özel aşılar da unutulmamalıdır. Örneğin Arabistan ve Afrika’ nın menenjit kuşağı olarak adlandırılan bazı bölgelerine seyahat edilmesi planlanıyorsa meningokoksik menenjite kaşı mutlaka yapılmalıdır. Meningokoksik menenjit aşısı ülkemiz ulusal aşı takviminde rutin olarak yer almamakla birlikte Hacca gidecekler için Sağlık Bakanlığı tarafından rutin uygulanmaktadır. Yurt dışında pek çok ülkede rutin olarak uygulanan bu aşı ülkemizde çok sayıda göçmen olması nedeniyle Arabistan veya Afrika’ya seyahat etmeseniz de yapılması tavsiye edilen aşıların başında gelir.

50 faktörlü güneş kremleri tercih edilmeli

Çocuklar için kullanılacak güneş kremleri kimyasal içermeyen mineral filtreli olarak tanımlanan kremler olmalıdır. Mineral filtreli kremler kimyasal içermez ve kumaş gibi çocuğun cildini kaplayarak güneşin zararlı etkilerinden çocukları korur. 2 yaş altında 50 faktör güneş kremleri tercih edilmelidir. Güneşe çıkmadan 20 dakika önce güneş kremleri sürülmeli ve sık sık yenilenmelidir. Güneşin dik geldiği saatlerde çocukların güneş altında kalmamasına dikkat edilmelidir.