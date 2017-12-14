Çocuğunuzun psikolojik rahatsızlık potansiyeli taşıdığında dair 13 belirti

Peki ya görülemeyen yaralar? Bir çocuğun okulda ya da sokakta arkadaşlarıyla sorun yaşaması veya açıklanamayan davranışları olması farklı bir durumdur. Ebeveynler bu gibi durumlarda, genelde kendilerini şaşkınlık içerisinde hissederler ve ne yapmaları gerektiği konusunda bir türlü emin olamazlar.

İstatistiklere göre, her beş çocuktan birinde duygusal veya davranışsal bir bozukluk bulunuyor. Siz de bir ebeveyn olarak, bir şeylerin doğru gitmediğini fark edebilirsiniz ancak nedeninin ne olduğu veya ne yapılması gerektiği bir sır olarak kalır. Çocuklardaki psikolojik rahatsızlık belirtilerini fark edemezsiniz. Bir doktor, bir akraba veya bir arkadaşınız size bunun geçici bir süreç olduğunu söyleyebilir; ama siz zamanla notların herhangi bir iyileşme göstermediğini hissedersiniz.

Az sonra okuyacaklarınız, çocuklardaki psikolojik rahatsızlıkların belirtileri olup, özel bir dikkat gösterilmesi gereken bir sorunun da işareti olabilir. Eğer çocuğunuz bu semptomlardan bir veya birkaçını yaşıyorsa, bunun sadece stresle ilgisi olmayabilir. İşte o belirtiler!

Çocuğunuz okulda daha fazla zorlanıyorsa...

Diğer çocuklara zorbalık yapıyorsa...

Kendini yaralamaya çalışıyorsa...

Arkadaşlarından ve ailesinden kaçıyorsa...

Sıklıkla ruh hali değişiklikleri yaşıyorsa...

Öfke patlamaları veya aşırı korku gibi yoğun duygular yaşıyorsa...

Enerjisi veya motivasyonu yoksa...

Konsantre olmakta güçlük çekiyorsa...

Uyumakta zorluk çekiyor ya da çok kabus görüyorsa...

Çok fazla fiziksel şikayeti varsa...

Görünüşünü ihmal ediyorsa...

Kilosu, fiziği veya görünüşüyle ​​ilgili takıntılıysa...

Her zamankinden daha fazla veya daha az yemek yiyorsa...

Bipolar bozukluk, anoreksiya, depresyon gibi ciddi psikolojik rahatsızlıklar, çocuklarda kendilerini bu belirtilerle gösterebilir. Bu nedenle daima ebeveyn radarınızı açık tutmaya ve çocuğunuzda her zamankinden farklı davranışlar gözlemlediğinizde bunları dikkate almaya özen gösterin.