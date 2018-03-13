Devrim DEMİR

Hafta sonu Gazimağusa’da bir otelde 15 yaşındaki anne ve iki çocuğunu alıkoymaktan tutuklanan 22 yaşındaki E. O. aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhinde alınan 2 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 30 Bin TL’lik kefalet senedi ve 50 bin TL’lik şahsi kefalet yatırıp serbest bırakılmasına karar verdi.

“16 yaşından küçük kız çocuğunu alıkoymaktan” tutuklandı

Girne’de çöp ev diye adlandırılan bir evde, 8 ay önce 1 yaşındaki çocuğu ile beraber yaşayan ve o dönem 4 aylık hamile olan M.B.M çocuğu ile birlikte devletin yetkili kurumları tarafından Lapta’da Huzur Evi’ne misafir olarak yerleştirilmişti.

15 yaşındaki M.B.M, 4 ay önce 2’nci çocuğunu dünyaya getirdi. M.B.M, 8 aydır misafir olarak kalmakta olduğu Lafta Huzurevi’nden 3 Mart 2018 tarihinde çocuklarını da yanına alarak yetkililere bilgi vermeden ayrıldı.

M.B.M ve 2 çocuğu Mağusa’da faaliyet gösteren bir otelde önceki gün 22 yaşındaki E. O. ile birlikte tespit edildi.

Yapılan soruşturmada M.B.M’nin 3 Mart 2018 tarihinde çocukları ile birlikte Lapta Huzur Evi’nden kaçarak Girne’de E. O. ile buluşup hep birlikte Mağusa’ya gittikleri tespit edildi.

Zanlı E. O., 16 yaşından küçük kızı alıkoyduğu gerekçesi ile gözaltına alınmıştı.

“Çocuk olduğunu bilmiyordum”

Polisin teminat talebinin ardından söz hakkı alan zanlı E. O., 4 yıldır tek başına yaşadığını ekstra iş çıkarsa çalıştığını onun dışında bir işi olmadığını mahkemeye beyan etti.

Zanlı, M.B.M.’nin yaşının küçük olmadığını söyleyerek, “İki çocuğu olunca ben onun çocuk olduğunu düşünemedim bana da yaşını söylemedi” dedi.

M.B.M ülkesine gönderilecek

M.B.M, bulunduktan sonra kadın doğum uzmanı ve adli tıp uzmanı tarafından muayene edildi. M.B.M Barış ve Ruh Sinir Hastanesi’nde yapılan doktor muayenesinin ardından yatılı olarak tedavi altına alındı.

M.B.M’nin 2 yaşındaki çocuğu ve 4 aylık bebeği ise devletin korumasına alındı.

Polisten verilen bilgide M.B.M’nin çocukları ile birlikte ülkesi Bulgaristan’a iadesi için gerekli çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

HAVADİS