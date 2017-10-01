Çocuk oyun parkı meyhaneye döndü

Gönyeli’de Çığ Sokak’ta bulunan çocuk oyun parkındaki manzara ebeveynleri isyan ettirdi.

Parkın her tarafında içki şişeleri, çekirdek kabukları, çöpler ve cam kırıkları var. Çocuklar oyuna giderken türlü tehlike atlatıyor

Duygu ALAN - HAVADİS

Gönyeli’de Çığ Sokak’ta oyun parkı bazı duyarsız kişilerce çöplüğe dönüştürüldü.

Oyun parkında boş içki şişelerden, kırık şişelere, çekirdek kabuklarından yemiş ambalajlarına kadar bir sürü çöp var.

Çocuklarını söz konusu parka götüren ebeveynler, karşılaştıkları iğrenç manzara karşısında şok oldu.

Parktaki iğrenç görüntü nedeni ile çocuklarını oyuncaklara bindirmeden eve götürdü, çocuklar hüsrana uğradı. Bir sevinç, heyecanla parka giden çocuklar oynayamayınca gözyaşı ile evine döndü.

Parka yalnız başına ve arkadaşları ile giden çocuklar ise tehlikeden habersiz eğlendi.

Oyun parkını meyhaneye çeviren duyarsız kişilere bir “dur” diyen olmadı.

Söz konusu oyun parkının etrafında onlarca ev ve birçok apartman var.