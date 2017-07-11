Çocuk parklarındaki büyük tehlike!

Çocukların doyasıya oynadığı, sosyalleştiği ve doğanın keyfini çıkardığı parklar önemli sağlık sorunlarına da yol açabiliyor.



Çocuk Hastalıkları ve Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Yavuz, özellikle parklardaki kum havuzlarına dikkat çekti, çalışmalara göre parklarda bulunan kum havuzlarında tuvalettekinden 2000 kat bakteri ve mantar tespit edildiğini söyledi.



Kum havuzlarının aynı zamanda hayvanların da tuvalet ihtiyacını giderdiği yerler olduğunu belirten Prof. Yavuz, hayvanların dışkılarından bağırsak parazitlerinin yanı sıra kist hidatik, toksocara gibi çocukların hayati organlarına zarar verebilen parazitlerin bulaşma riski olduğunu söyledi.



“ÇOCUKLARI KUM HAVUZLARINDAN UZAK TUTUN”



Çocuk oyun alanlarına kedi köpek girişinin engellenmesi, evcil hayvanların düzenli veteriner kontrolleri ile parazitlerden arındırılması, hayvan sahiplerinin dışkılarını toplaması yönünde bilincin kazandırılması ve kum havuzlarının kullanılmaması hayvanlardan parazit bulaşmasının önlenmesinde ilk yapılması gereken önlemler olarak öne çıkıyor.

Çocuk hastalıklarının oluşmaması için çocukları parktaki kumlardan uzak tutmak, onları yakından izleyerek ellerini ağızlarına götürmesini engellemek ve park sonrası ilk fırsatta ellerini yıkamak da alınması gereken tedbirler arasında yer alıyor.



SALINCAK VE KAYDIRAKTAN SONRA ELLER YIKANMALI



Çocuk hastalıklarına yol açan diğer bir etken de parklardaki oyun araçlarında bulunan mikroplar. Yoğun mikrop bulunan bu aletlerle çocuğun teması ve elini ağzına götürmesi sonucu bakteri ve amiplerle ishalli hastalığa yakalanabiliyor. Çocukların cildinde sıyrık ya da yara bulunması durumunda salıncak ya da kaydırak gibi aletlerden uçuk mikrobu gibi virüsler, stafilokok gibi bakterilerin bulaşma riski de söz konusu.



Prof. Dr. Yavuz, yaranın iyileşmesini beklemeyi ya da parka gitmeden açık yaraya yara bandı yapıştırılmasını öneriyor.

PİKNİK ALANLARINDA BEKLEYEN TEHLİKE: KENE



Yaz aylarında özellikle hafta sonlarının sevilen aktivitelerinden piknikte de kene, önemli bir tehlike. Kene ısırmasında asıl önemli sorun ise bulaştırdıkları virüsle ölümcül olabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşine ya da Lyme hastalığına yakalanma riski.



Keneyle teması önlemek için uzun çalılardan ve yaprakların bol olduğu alanlardan uzakta bir alanda piknik yapmak, otların seyrek olduğu yerlerden yürümek ve kene kovucular kullanmak alınacak ilk önlemler arasında yer alıyor. Keneyi hemen fark edebilmek adına açık renkli ve uzun kollu kıyafetler giyilmesini ve çorapların pantolon paçasının üzerine çekilmesini öneren Dr. Yavuz, piknik dönüşü de çocukların vücudunda mutlaka özellikle ense saç çizgileri, koltuk altı ve kasık bölgelerinde küçük ben görünümündeki kene araması yapılmasını tavsiye ediyor.



Kene tespit edildiğinde en kısa sürede çıkarılması da hastalık bulaştırma riskini azaltıyor. Bunun için, bir cımbızla kenenin deriye en yakın yerinden sıkı tutularak kerpetenle çivi söker gibi sağa sola hareket ettirilerek çıkarılması gerekiyor. Isırık bölgesinin sabunla yıkanıp iyotlu antiseptikle temizlenmesi de ihmal edilmemesi gereken önlemlerden biri.

İSHALE KARŞI HİJYEN!



Piknikte hijyen de önemli bir unsur. Hijyen konusunda temel önlemler ihmal edildiğinde ishal ortaya çıkabiliyor. İshale ve gıda zehirlenmelerine karşı Dr. Yavuz, kapalı, pet şişe sularının içilmesini, salata ve çiğ sebzelerin iyi yıkanmasını ve sirkeli suda en az 15 dakika bekletilmesini, pikniğe pişirilmiş et ürünlerinin götürülmesini, yiyeceklerin soğutucu ile taşınmasını, yiyecek hazırlığı yaparken sık sık ellerin yıkanmasını, çocuklara doğadan topladığı mantarı yememesi gerektiğinin anlatılmasını öneriyor.